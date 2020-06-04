В Москве и Нижегородской области: в двух субъектах РФ разрешили электронное голосование по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия утвердила, что в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ смогут принять участие жители Москвы и Нижегородской области. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом голосование в дистанционном формате будет длиться шесть дней, до 1 июля. В Минкомсвязи также отметили, что начиная с 5 июня на портале госуслуг для пользователей будет доступная электронная форма заявления. Кроме того, в Москве в период с 15 по 21 июня планируют провести тестовое электронное голосование.

В четверг, 4 июня, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии России, одной из тем повестки которого стал порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции России.

По его итогам было принято решение о том, что этот формат будет задействован в Москве и Нижегородской области. При этом возможность дистанционного голосования в этих регионах сохраняется.

В предварительном списке также были Санкт-Петербург, республика Карелия и Красноярский край. При этом ЦИК разработал ряд критериев для определения готовности субъектов к проведению дистанционного электронного голосования. Среди них, в частности, число избирателей регионов, имеющих записи на портале госуслуг, готовность местных властей обеспечить информационную кампанию.

По каждому из регионов 13 членов комиссии голосовали отдельно. Субъектам необходимо было набрать более половины голосов. Перед этими представители каждого из регионов выступили с докладом.

Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, Санкт-Петербург не смог собрать нужного числа голосов из-за сомнений в качестве и способности горизбиркома «организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус». Относительно Красноярского края проблемы связаны с разницей в часовых поясах, а у Карелии имеются технические нюансы.

РИА Новости

© Илья Питалев

Вместе с тем Санкт-Петербургу, Красноярскому краю и Карелии предложено стать базой для осуществления пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию.

«Нам очень важно выйти за пределы Москвы. Я хочу поблагодарить регионы, которые подали заявки. Понятно, что ёмкость портала не позволяет проводить во всех регионах. По итогам рейтингового голосования ЦИК принимает решение, что дистанционное электронное голосование пройдёт в Москве и Нижегородской области», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Глава ЦИК также указала, что электронное голосование по поправкам к основному закону страны будет длиться шесть дней для того, чтобы перепроверить все факты и не допустить двойного голосования.

«Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз», — сказала она.

Памфилова также сообщила, что заявления для участия в дистанционном голосовании, которое будет организовано на портале 2020og.ru, можно будет подать на портале госуслуг и сайте mos.ru.

В то же время министр связи и коммуникаций Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство готово к запуску электронной формы заявления.

«С 5 июня эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг, и любой из них, кто имеет подтверждённую учётную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня», — сказал глава Минкомсвязи.

С этого числа также будет доступна запись на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве. При этом в столице планируют провести тестовое электронное голосование на неделе с 15 по 21 июня. Об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артём Костырко.

«И предлагаем дать возможность всем желающим, у которых есть учётные записи на федеральном портале госуслуг, на московском портале услуг, принять участие, посмотреть, как это выглядит изнутри, и потом принять решение, интересно им будет поучаствовать в электронном голосовании или нет», — заметил он.

Напомним, что 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о том, что общероссийское голосование о внесении изменений в Конституцию РФ пройдёт в среду, 1 июля. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что этот день будет объявлен выходным.

В ходе голосования граждане России должны будут ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В случае принятия корректировок в Основной закон страны внесут ряд изменений. Среди них — обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, закрепляется статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России, дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики. Кроме того, действующему президенту предоставляется возможность участвовать в качестве кандидата в выборах главы государства, которые пройдут после принятия внесённых в основной закон России изменений.