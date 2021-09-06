Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

В Москве голосовать онлайн собираются 1,5 млн горожан

06 сентября 2021, 13:10  •  90 • Политика
Для онлайн-голосования в Москве зарегистрировались 1,5 млн человек. Они смогут поучаствовать в розыгрыше призов.
Заявку на участие в онлайн-голосовании на выборы в Госдуму и Мосгордуму, а также в совет депутатов района Щукино подали 1,5 млн москвичей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
Зарегистрироваться для удалённого голосования можно до 13 сентября - до 23:59. Процесс доступен для граждан от 18 лет, также необходимо иметь учётную запись на портале mos.ru.
Ранее для участия в онлайн-голосовании зарегистрировался мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что в условиях пандемии такой подход - самый безопасный и удобный.
Те, кто будет голосовать онлайн, примут участие в акции-лотерее "Миллион призов", где победители получат специальные баллы, которые можно обменять на подарки: купить необходимое в магазинах спорттоваров, одежды и обуви, продуктовых, сходить в кафе или ресторан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





90
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
06 сентября 2021, 04:00
Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiah...
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.