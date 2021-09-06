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В Москве голосовать онлайн собираются 1,5 млн горожан
06 сентября 2021, 13:10 • 90 • Политика
Для онлайн-голосования в Москве зарегистрировались 1,5 млн человек. Они смогут поучаствовать в розыгрыше призов.
Заявку на участие в онлайн-голосовании на выборы в Госдуму и Мосгордуму, а также в совет депутатов района Щукино подали 1,5 млн москвичей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
Зарегистрироваться для удалённого голосования можно до 13 сентября - до 23:59. Процесс доступен для граждан от 18 лет, также необходимо иметь учётную запись на портале mos.ru.
Ранее для участия в онлайн-голосовании зарегистрировался мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что в условиях пандемии такой подход - самый безопасный и удобный.
Те, кто будет голосовать онлайн, примут участие в акции-лотерее "Миллион призов", где победители получат специальные баллы, которые можно обменять на подарки: купить необходимое в магазинах спорттоваров, одежды и обуви, продуктовых, сходить в кафе или ресторан.
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