В Москве голосовать онлайн собираются 1,5 млн горожан

Для онлайн-голосования в Москве зарегистрировались 1,5 млн человек. Они смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

Заявку на участие в онлайн-голосовании на выборы в Госдуму и Мосгордуму, а также в совет депутатов района Щукино подали 1,5 млн москвичей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Зарегистрироваться для удалённого голосования можно до 13 сентября - до 23:59. Процесс доступен для граждан от 18 лет, также необходимо иметь учётную запись на портале mos.ru.

Ранее для участия в онлайн-голосовании зарегистрировался мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что в условиях пандемии такой подход - самый безопасный и удобный.

Те, кто будет голосовать онлайн, примут участие в акции-лотерее "Миллион призов", где победители получат специальные баллы, которые можно обменять на подарки: купить необходимое в магазинах спорттоваров, одежды и обуви, продуктовых, сходить в кафе или ресторан.