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Власти Незалежной ведут ситуацию с разрешением конфликта в Донбассе в никуда

Москва допускает такой сценарий, при котором киевский режим может выйти из Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на площадке конференции Валдайского клуба, которая проходит в Ташкенте.



"Не хотел бы спекулировать о каких-то различных сценариях, все возможно в этой жизни, в том числе выход из Минских соглашений", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

При этом он подчеркнул, что в Москве подобный шаг Киева считают дорогой в никуда и опасаются, что это решение Незалежной приведет к обострению и затягиванию на долгие годы конфликта в мятежном шахтерском крае.

Как напоминает издание "Свободная пресса", в начале сентября советник офиса президента Украины и по совместительству спикер киевской делегации в ТКГ Алексей Арестович объявил, что соборная "снялась с "крючка" Минских соглашений". Таким образом, человек-карамелька послал некий сигнал главе МИД России Сергею Лаврову и лидеру нашей страны Владимиру Путину.

В конце прошлой недели постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что украинская сторона категорически отказывается вернуться к очным заседаниям ТКГ в столице Белоруссии.

