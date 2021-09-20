|
В Москве допустили выход Киева из Минских соглашений
20 сентября 2021, 19:05 • 236 • Политика
Власти Незалежной ведут ситуацию с разрешением конфликта в Донбассе в никуда
Москва допускает такой сценарий, при котором киевский режим может выйти из Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на площадке конференции Валдайского клуба, которая проходит в Ташкенте.
"Не хотел бы спекулировать о каких-то различных сценариях, все возможно в этой жизни, в том числе выход из Минских соглашений", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
При этом он подчеркнул, что в Москве подобный шаг Киева считают дорогой в никуда и опасаются, что это решение Незалежной приведет к обострению и затягиванию на долгие годы конфликта в мятежном шахтерском крае.
Как напоминает издание "Свободная пресса", в начале сентября советник офиса президента Украины и по совместительству спикер киевской делегации в ТКГ Алексей Арестович объявил, что соборная "снялась с "крючка" Минских соглашений". Таким образом, человек-карамелька послал некий сигнал главе МИД России Сергею Лаврову и лидеру нашей страны Владимиру Путину.
В конце прошлой недели постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что украинская сторона категорически отказывается вернуться к очным заседаниям ТКГ в столице Белоруссии.
Подпишитесь на нас
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 19:25
|
17 сентября 2021, 01:15
|
18 сентября 2021, 00:10
|
15 сентября 2021, 08:00
|
19 сентября 2021, 11:00
|
20 сентября 2021, 03:30
|
17 сентября 2021, 01:15