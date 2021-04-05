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В Москве Байдену поставили клинический диагноз

05 апреля 2021, 23:40  •  93 • Политика
Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Хозяин Овального кабинета может страдать Альцгеймером
Президент США Джо Байден серьезно болен. К такому выводу пришел экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Свой диагноз хозяину Белого дома он поставил в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "Антонимы".
"Альцгеймер, который очевиден как клинический диагноз", – сказал Онищенко.
При этом депутат признался, что ему импонировал экс-лидер американцев Дональд Трамп. Он счел некоторые скандальные высказывания и поведение предшественника Байдена проявлениями темперамента.
"Он нормальный мужик. Эта харизма, эта экспрессия", – подчеркнул Онищенко.
Волна сообщений о состоянии здоровья действующего президента США поднялась с новой силой после ряда инцидентов, которые произошли с Байденом в последнее время.
Так, в марте в медиа и соцсетях активно обсуждалось видео, на котором демократ во время посадки в самолет трижды оступился о ступеньки и чуть не упал. Позже администрация Белого дома коряво объяснила такую неловкость 78-летнего лидера нации тем, что в эти часы на аэродроме был сильный ветер.
Спустя несколько дней Байден снова был на грани падения с трапа самолета, но на сей раз он слегка споткнулся о ступеньку.

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