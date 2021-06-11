Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
Главная / В России

В Москве — максимум с января: суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые с февраля превысил 12 тысяч

11 июня 2021, 15:20  •  13 • В России
За последние сутки в России зарегистрировано 12 505 новых заболевших COVID-19, выздоровели 10 188 человек, умерли 396. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эпидобстановка в регионах развивается неравномерно. Он отметил, что там, где соблюдаются правила, ситуация спокойная, тогда как пренебрежение эпидемиологическими рекомендациями приводит к ухудшению обстановки.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

За прошедшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса (максимум с 22 февраля), полностью выздоровели 10 188 человек, 396 — скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Таким образом, уже 10-й день подряд (со 2 июня) в стране увеличивается показатель суточного прироста заболевших.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 180 454 случая коронавирусной инфекции. Зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека. Активными остаются 272 597 случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве — 5853 (максимум с 14 января). Также по этому показателю лидируют Санкт-Петербург (863) и Московская область (837).

С субботы, 12 июня, в Республике Бурятия приостанавливается работа фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, а также очный приём в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ограничения будут действовать как минимум до 1 июля.

«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идёт на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряжённой», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он также рекомендовал россиянам прививаться от коронавируса за несколько дней до отпуска, а не в день отъезда, чтобы сформировался иммунный ответ и снизился риск заболевания инфекцией.

«Вы проведёте безопасно свой отпуск и, вернувшись с него отдохнувшим, не столкнётесь с заболеванием, и не перечеркнёте, не пустите насмарку всё то, что вам дали каникулярные и отпускные дни», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава также посоветовал россиянам обязательно брать с собой на отдых средства индивидуальной защиты, антисептики и препараты, требующие постоянного приёма при хронических заболеваниях.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку отечественной вакциной. Вместе с тем 22% отрицательно, 15% безразлично, 3% затруднились ответить.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 141,9 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 400 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 540 тыс. человек.

  • РИА Новости
  • © Томас Тхайцук

Как отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, не более 8% переболевших COVID-19 страдают от онемения конечностей. По её мнению, подобная ситуация может быть связана со снижением питания нервных волокон в острый период болезни.

«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что в среднем у 18-23% пациентов с диагнозом «коронавирус» сталкиваются с «неспецифическим» симптомом — заложенностью ушей. При этом лишь в единичных случаях отмечается острая нейросенсорная потеря слуха.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжёлого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — пояснила Пшеничная.

«Индийский» штамм коронавируса

В Европе ожидается распространение индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, передаёт РИА Новости.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что эта мутация SARS-CoV-2 вызывает наибольшую обеспокоенность, поскольку она заразнее и заболеть могут даже те, кто имеет иммунитет. В этой связи он рекомендовал европейцам не пренебрегать мерами предосторожности, а также выразил надежду на то, что уже имеющийся опыт в борьбе COVID-19 поможет избежать ошибок, допущенных в начале пандемии.

В то же время глава российского Минздрава Михаил Мурашко указал, что в настоящее время схемы терапии при заболевании индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при обычном SARS-CoV-2. Между тем он полагает, что в дальнейшем алгоритм лечения может потребовать корректировки.

«Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения», — сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
09 июня 2021, 23:00
«За копейку — восемь лет лишения свободы»: эксперты о последствиях признания ФБК Навального экстремистской организацией
10 июня 2021, 13:40
«Сняли входную дверь с петель»: героям материала RT о спорной недвижимости разгромили квартиру
09 июня 2021, 18:25
Сохранение памяти: Госдума приняла закон о недопустимости отождествления роли СССР и нацистской Германии
10 июня 2021, 18:15
Исправное состояние: в МВД предложили сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным
10 июня 2021, 17:20
До 9 августа: суд арестовал открывшего огонь по приставам жителя Сочи
11 июня 2021, 10:45
«ЦИК следует обратить внимание»: как кандидаты в Госдуму от ФБК Навального обходят запрет на нелегальное финансирование
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
05 июня 2021, 09:05
Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут
05 июня 2021, 23:45
Стоять насмерть: Профессор назвал условие гибели России
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
09 июня 2021, 09:20
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.