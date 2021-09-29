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В московской полиции о прятках активистов, опровергнув заявления КПРФ
29 сентября 2021, 21:15 • 121 • Политика
Не желая отвечать за допущенные нарушения, активисты играли с полицией в прятки. Однако все равно были найдены.
В ГУ МВД Москвы уточнили информацию по выявлению лиц, причастных к призывам к участию в несанкционированных акциях, а также в организации подобных акций на территории столицы России 20 и 25 сентября. Своим пресс-релизом представители управления опровергли звучавшие ранее заявления КПРФ.
Одним из таких призывающих оказался некто гражданин Иванов. В течение пяти суток он отказывается покинуть офис КПРФ на Симферопольском бульваре. Таким образом, он надеется избежать административной ответственности за прозвучавшие призывы принять участие в акциях в центре Москвы.
Кроме того, уйти тем же способом от административной ответственности пытался гражданин Бижев, добавили в ГУ МВД. Он прятался в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Старом Толмачевском переулке. Впрочем, прятки не удались. В конце концов, на Бижева был составлен административный протокол. Здание сотрудники полиции не блокировали и внутрь не входили.
Комплекс мероприятий по выявлению нарушителей продолжается, добавили в ГУ МВД по Москве.
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