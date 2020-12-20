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«В Московском патриархате останутся только русские». ПЦУ планирует форсировать Днепр

20 декабря 2020, 01:10  •  42 • Украина

Созданная из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ пока не пользуется поддержкой большинства граждан Украины.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил ведущий научный сотрудник Института философии НАН Украины, эксперт по религиозным вопросам Александр Саган.

Он пожаловался, что из УПЦ в ПЦУ со времени создания последней перешло мало общин.

«В 2018-м ожидали, что будет значительно больше общин, которые перейдут. Ведь даже письмо к Константинопольскому патриарху о необходимости предоставления автокефалии подписали 12 иерархов Московского патриархата. А на Объединительный собор пришли только двое, что только подтверждает силу давления и запугивания, которые применили против этих людей», – утверждает Саган.

Впрочем, он призывает противников МП не терять оптимизм.

«Со временем Московская патриархия в Украине будет ограничена только этническими русскими или теми, кто принципиально не видят себя в другой церкви. Ведь нет логики в том, чтобы украинцы, имея свою признанную православную церковь, находились под влиянием ментально и идеологически чужой структуры», – говорит собеседник издания.

Ссылаясь на октябрьский соцопрос Центра Разумкова, он говорит, что поддержка ПЦУ в обществе растет. Так, если два года назад лишь 20% православных отождествляли себя с ПЦУ, то сегодня более 30%.

«Исследование показало несущественное усиление позиции Московского патриархата впервые за 10 лет. Это связано с информационной кампанией. УПЦ МП имеет медийные каналы, по которым доносит свои идеи и искажает образ Поместной церкви Украины. А поддержка ПЦУ и необходимости автокефалии в СМИ фактически исчезла. ПЦУ – это преимущественно центр и запад Украины. Но есть четкая тенденция к тому, что идея поместности постепенно сдвинулось с запада в центр. Со временем она будет переходить Днепр и охватывать восток и юг», – надеется Саган.

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