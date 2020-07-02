В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным

Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным. Об этом заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил в беседе с «РИА Новости».

«Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — заявил зампредседателя в ответ на вопрос о легитимности голосования в столице.

Ранее 1 июля в ЦИК РФ сообщили, что по итогам обработки 80% бюллетеней в поддержку поправок в Конституцию России высказались 77,7% избирателей. Против внесения поправок высказались 21,42% избирателей. По предварительным данным, явка составила 64,99%.

В Москве в очном голосовании за поправки высказались 65,9% россиян, против — 33,1%. Об этом свидетельствуют данные общественного штаба после обработки более трети бюллетеней.

Избирательные участки начали работу 25 июня на всей территории России. Среда, 1 июля — последний день голосования — был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

Решение о голосовании в несколько дней было принято с целью избежать большого скопления людей и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Голосование по поправкам завершилось в 21:00 мск во всех регионах страны.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в январе. Он представил целый блок социальных поправок, в том числе гарантию МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.