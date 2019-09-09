В Мосгордуму попали спортсмены, журналисты, врачи, актеры и один космонавт

Что за личности будут представлять интересы москвичей в Думе изучила "Комсомольская правда". Список депутатов очень разношерстный. Есть только что окончившие вузы студенты, у которых за душой практически ничего. Есть очень состоятельные и состоявшиеся личности.

№1 Зеленоград

Андрей Титов 52 года (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Предприниматель и меценат

Основатель «Бизнес клуба».

Генеральный директор ООО НПФ «МТ-МОДУЛЬ». Родился и вырос в Зеленограде, куда его родители приехали в Москву по комсомольской путевке из Орловской области. Известный в городе бизнесмен и меценат. Основатель "Бизнес клуба". Уже был в составе совета муниципальных депутатов.

№ 2 Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.

Дмитрий Локтев, 37 лет (КПРФ)

Родился в Москве, работает в ГБУ «Центр комплексного развития» «ВРЕМЯ".

№ 3 Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.

Александр Соловьев, 32 года ("Справедливая Россия")

С отличием закончил факультет мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). 2010-2015 — являлся специалистом-международником в Институте США и Канады РАН. Параллельно занимался преподавательской и исследовательской деятельностью. 2013-2016 — являлся руководителем аппарата депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова. Александр Соловьев являлся техническим автором законопроектов о возврате прямых выборов губернаторов и мэров, об отмене антисиротского закона Димы Яковлева и продуктовых контрсанкций.

№4 "Крылатское"

Мария Киселева

Известная российская спортсменка, синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, телеведущая. Ее появление в списком кандидатов вызвало немалый ажиотаж.

Дохода, указанный в официальной декларации 2 211 783 рубля. Собственности никакой нет, кроме счета в "Сбербанке" на 133 рубля. Указанные источники дохода "Москомспорт" (видимо, еще в бытность члена сборной), сотрудничество со школой "Сколково" и стипендия президента Рф.

№5 Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино

Роман Бабаян (самовыдвиженец)

Известный российский тележурналист, ведущий передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», лауреат премии «ТЭФИ».

И свои голоса от жителей он получил. Это район ему как родной, так как здесь живут его близкие. Говорит, что не понаслышке знает о местных проблемах.

№ 6 районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть района Западное Дегунино.

Евгений Бунимович, 65 лет ("Яблоко")

Российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. Депутат Московской городской Думы трёх созывов. С 2009 - Уполномоченный по правам ребёнка в Москве.

№ 7 "Западное Дегунино"

Надежда Перфилова (самовыдвиженец при поддержке "Единой России")

Директор школы № 2098, член комиссии по образованию Департамента. Это ее второй срок в качестве депутата Мосгордумы.

Окончив 8 классов, поступила в педагогическое училище. карьеру начала с должности учителя начальных классов в школе № 656 Бескудниковского района. Без отрыва от работы окончила вечернее отделение педагогического института по специальности «Учитель математики».

№8 "Аэропорт", "Войковская", "Сокол"

Дарья Беседина, 31 год,. (самовыдвиженец при поддержке "Яблока")

Архитектор. Работает в фонде Ильи Варламова и Максима Каца "Городские проекты"

№9 (районы Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, часть Бескудниковского).

Андрей Медведев, Коренной москвич, Журналист, Руководитель программы "Вести - Москва" (до этого "ТВ-6", "НТВ").

Женат, двое детей. Говорит, что живет в обычной пятиэтажке на улице Вутетича. Позиционирует себя как борец, защитник и миротворец.

№10 Бибирево, Лианозово, Северный

Лариса Картавцева 1966 года родж (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Педиатр, доктор медицинских наук, более 9 лет возглавляла детскую поликлинику

№102 в Бибиреве. Главный специалист по медицинской помощи детям города Москвы. главный специалист по медицинской помощи детям города Москвы, сотрудник Департамента здравоохранения. Это будет ее второй депутатский срок.

№ 11 Свиблово, Северное и Южное Медведково

Николай Зубрилин, 61 год (КПРФ)

Депутат Московской городской с прошлого созыва , член постоянной комиссии Московской городской Думы "По безопасности".

№12 район Ростокино.

Алексей Шапошников (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Кандидат юридических наук. Преподаёт на кафедре политологии и политического управления факультета РАНХиГС. Председатель Мосгордумы предыдущего созыва.

№13 Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

Игорь Бускин (самовыдвижение, поддержан "Единой Россией", хотя этот факт старался не афишировать)

Директор объединения парков «Бабушкинский», руководитель общества краеведов СВАО.

№14 районы Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Бутырский...

Максим Круглов, 32 года ("Яблоко")

Эксперт Центра Антикоррупционной политики «Яблока». Кандидат политических наук. Автор научных публикаций.

Владеет английским, воспитывает дочь.

№15 Гольяново, Метрогородок, часть Измайлово

Савостьянов Сергей, 35 лет (КПРФ)

В 2006 году получил красный диплом Российской правовой академии Министерства юстиции. Работал в сфере оказания юридических услуг, автор научных статей по усовершенствованию судебной системы. В 2013 году был избран мировым судьей, в 2015 – федеральным. В 2018 ушел в отставку, чтобы заняться общественно-политической деятельностью.

№16 Богородское, Преображенское, Соколиная гора.

Михаил Тимонов, 54 года ("Справедливая Россия")

Окончил Московский авиационный институт, до перестройки работал инженером, а потом ушел в банковскую сферу. В настоящее время советник президента банка "Альфа-альянс". Двое сыновей.

№17 Перово, Ивановское, Соколиная гора

Виктор Максимов, 21 год (КПРФ)

Окончил Московский педагогический институт по специальности учитель истории.

№18 Измайлово

Елена Янчук, 33 года (КПРФ)

Работает в Торгово-промышленной палате Москвы. Аналитик, журналист, общественный активист, депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово. Родилась и живет в Москве.

№19 Новогиреево, часть Вишняков, Ивановское

Олег Шереметьев

Руководитель Вешняковского представительства НКЭБ (Национального Комитета Экологической Безопасности), член комиссии противодействия коррупции в сфере экологии и природопользования. Горный инженер-геофизик. Имеет двух дочерей, сына и внучку.

№20 Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино.

Евгений Ступин, 36 лет (КПРФ)

Адвокат, общественный деятель.

№21 Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

Леонид Зюганов

Старший из внуков лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Окончил социологический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в 2010 году.Уже был депутатом Мосгордумы предыдущего созыва, председатель комиссии по науке и промышленности, с осени 2018 года возглавляет фракцию КПРФ в МГД.

№22

Инна Святенко (самовыдвижение, поддержан "Единой Россией")

Депутат Мосгордумы трех созывов, начиная с 2001 года. Преподавала в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. Получила степень доктора наук.

№23 Кузьминки, Люблино.

Елена Николаева , 49 лет. (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Российский предприниматель, общественный и политический деятель. Депутат, первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ ГосДумы шестого созыва ФС РФ. Президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Государственный советник Российской Федерации 3 класса.

№ 24 Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.

Павел Тарасов, 36 лет. (КПРФ)

Кандидат физико-математических наук, секретарь

Депутат Совета депутатов МО Лефортово (2008 – н/в), кандидат физико-математических наук, секретарь МГК КПРФ, член Центрального Комитета КПРФ, учредитель и главный редактор общественно-политической газеты района Лефортово «Серп и молот». Координатор сбора подписей против поборов на капремонт.

№ 25 Печатники, часть Марьино.

Людмила Стебенкова

Депутат Московской городской Думы с 1993 года. Автор нескольких десятков законопроектов в области здравоохранения и социальной политики. Имеет ряд наград Русской Православной Церкви. Председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, член комиссии по организации работы Думы, по социальной политике и трудовым отношениям, по экономической политике и финансам.

№26 , Зябликово

Кирилл Щитов, 34 года. (самовыдвиженец, член "Единой России")

Самый молодой депутат Мосгордумы. Карьеру в политике начал в 2006 году стал членом Молодежной палаты при Московской городской Думе, затем его делегировали представителем в Молодежную парламентскую Ассамблею при Совете Федерации ФС РФ и избрали председателем секции по развитию молодежного парламентаризма и взаимодействию с общественными объединениями. Преподает политологию в Московском финансово-юридическом университете.

№ 27 Орехово-Борисово

Степан Орлов, 1971 год рождения (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Депутат Мосгордумы предыдущих пяти созывов. Председатель фракции "Единая Россия" в этом органе власти. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук. До избрания в Московскую городскую думу работал экспертом на «ТВ-Центр».

№28 Царицыно

Елена Самышина, 46 лет. (самовыдвиженец)

По образованию врач, когда-то возглавляла московский онкологический диспансер 4. С 2017 года глава округа "Царицыно".

№ 29 Западное и Восточное Бирюлево, часть Царицыно.

Олег Артемьев, 49 лет. (самовыдвиженец)

Российский космонавт-испытатель, 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира. Совершил два космических полёта. Общая продолжительность полётов составила 365 суток 23 часа 5 минут. Три выхода в открытый космос.

№30 Чертаново

Маргарита Русецкая. 47 лет. (самовыдвиженец)

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Тысячи профессионалов сферы образования и культуры знают её как человека дела. Она с одинаковым вниманием относится и к вопросам государственной политики, и регионального развития, и к конкретным проблемам своего района.

№31 Нагорный, часть Зюзино, Чертаново Северное

Любовь Никитина, 65 лет (КПРФ)

Член Ассоциации социальных педагогов и социальных работников России. Член Международной Федерации журналистов.Член Союза журналистов России (Москва).

№32 "Коломенское"

Ольга Мельникова, 44 года. (самовыдвиженец)

Образование: Московский институт рекламы, туризма, шоу-бизнеса. Работает директором в Территориальном центре социального обслуживания "Коломенское".

№33 Южное Бутово, часть района Северное Бутово

Людмила Гусева, 63 года. (Самовыдвиженец)

Первое образование - учитель математики средней школы. По второму - юрист-специалист по правовому регулированию государственного и муниципального управления. Кандидат социологических наук.

С 1973 года работала в одной из московских школ, затем в 2000 году назначена на должность заместителя префекта. В 2005 году - первый заместитель начальника Управления координации деятельности комплекса социальной сферы Правительства Москвы. В 2006 году возглавила Департамент семейной и молодежной политики города Москвы. Член партии "Единая Россия".

Замужем, имеет троих сыновей.

№ 34 Ясенево, часть Зюзина и часть Северного Бутова.

Александр Семенников, 55 лет (самовыдвиженец)

Кандидат юридических наук. До 1997 года проходил службу в органах государственной безопасности. Перед своим первым избранием в Московскую городскую Думу в 2001 году работал руководителем юридического департамента ОАО «Седьмой континент».

№ 35 Коньково, Теплый стан

Наталья Метлина, 49 лет (самовыдвиженец)

Российская журналистка, теле- и радиоведущая. В настоящее время ведущая авторского ток-шоу «Между тем» на канале «Звезда». Член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области. Член Академии Российского телевидения.

№ 36 Котловка, Обручевский, Черёмушки

Ольга Шарапова, 59 лет. (самовыдвиженец)

Врач высшей квалификационной категории, Заслуженный врач РФ., доктор медицинских наук, профессор, высококвалифицированный специалист, имеет высшую квалификационную категорию по организации здравоохранения и по специальности «акушерство и гинекология».

В Мосгордуме с 2014 года (с предыдущего созыва).

№ 37 Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского

Николай Губенко, 78 лет (КПРФ)

В Мосгордуме с 2005 года.

Доход: 10 914 824, из имущества только три машины - Мерседес, Хенде и БМВ.

№ 38 часть района Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино, а также поселения Москвы: Вороновское, Воскресенское...

Александр Козлов, 35 лет (самовыдвиженец),

Козлов является экспертом в сфере предоставления коммунальных услуг. Является генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».Член Общественной палаты Москвы. Член партии "Единая Россия"

№ 39 Внуково, Ново-Переделкино

Валерий Головченко, (самовыдвиженец).

В 2000 году окончил Приазовский Государственный технический университет по специальности «Автоматизация управления энергосистемами», инженер-электрик.

Переехал в Москву. На протяжении последующих 10 лет работал в холдинге, занимающемся разработкой песчаных карьеров и продажей нерудных материалов. Прошёл путь от менеджера по продажам до учредителя собственного предприятия - с 2010 года по сей день является его генеральным директором. На предприятии работает 40 человек.

№ 40 Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково

Татьяна Батышева, 59 лет (самовыдвиженец).

Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, член президиума Всероссийского общества неврологов, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по детской неврологии. Член политсовета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Мосгордуме с 2014 года.

№41 Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково.

Евгений Герасимов, 68 лет (самовыдвиженец)

Окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина. Народный артист Российской Федерации. Почетный кинематографист России. До избрания в Московскую городскую Думу работал кинорежиссером, актером Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького. В Думе с 2001 года. Член партии "Единая Россия"

№ 42 Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково

Екатерина Енгалычева, 35 лет. (КПРФ)

Окончила Московский педагогический университет. Работала экспертом в области недвижимости. Сейчас возглавляет компанию "Страна космического туризма" (поездки по России).

№43 Хамовники, Арбат, Пресня.

Сергей Митрохин, 56 лет.

Кандидат политических наук, Видный политический деятель партии "Яблоко", был депутатом Мосгордумы с 2005 по 2009 год.

Кандидатом в депутаты Мосгордумы в этот раз он стал с боем, только после решения Мосгорсуда (до этого его кандидатуру несколько раз снимали)

№44 Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка

Елена Шувалова, 63 года (КПРФ)

Окончила МГУ и Академию госслужбы. Кандидат географических наук, доцент.

В Мосгордуме с прошлого 6-го созыва. До этого работала помощником члена Совета Федерации

№ 45

Магомед Яндиев, 51 год. (Справедливая Россия)

Бывший министр экономического развития Ингушетии, доцент экономических наук МГУ . Родился в Грозном, закончил Чечено-Ингушский университет по специальности экономист в 1991 году. Служил в Воздушно-десантных войсках. С 2017 года Магомет Яндиев — депутат совета депутатов муниципального округа Пресненский, возглавляет бюджетно-финансовую комиссию. Является членом рабочей группы «Бюджет для граждан» при Минфине России.

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