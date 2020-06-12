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В Мосгордуме прервали трансляцию при разговоре о миллиардах Шапошникова - СМИ

12 июня 2020, 01:00  •  72 • Политика
Мосгордума прервала трансляцию обсуждения доходов председателя Алексея Шапошникова. Ранее в СМИ появилась информация, что за прошлый год политик заработал около двух миллиардов рублей.
В Мосгордуме прервали трансляцию онлайн-заседания по вопросу о миллиардных доходах председателя законодательного собрания столицы Алексея Шапошникова. Ранее сообщалось, что в декларации политика за прошлый год фигурирует сумма в размере около 2 миллиардов рублей.
Рассмотрение этой темы началось в МГД в четверг, но трансляция с заседания продлилась лишь несколько минут, сообщает "Регнум".
Заседание по теме проводит зампред комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Степан Орлов. После этого онлайн-трансляцию прервали, заявив, что во время обсуждения данного вопроса могут быть озвучены персональные данные Шапошникова.
При этом закрытое обсуждение длилось менее получаса. Орлов заявил, что детальное рассмотрение жалоб на декларацию спикера будет рассмотрено рабочей группой, сообщает PaSMI.
Напомним, задекларированный доход председателя Мосгордумы в 2019 году - 1 951 949 тыс. рублей - оказался значительно больше доходов всех остальных депутатов столичного парламента и почти в 80 раз больше прошлогоднего дохода.

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