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В морской провокации разыгрывается последняя карта Порошенко - эксперт

25 ноября 2018, 17:39  •  143 • Политика
Военный эксперт Александр Жилин рассказал в беседе с Царьградом, что провокация, которую сейчас устроили ВМС Украины с незаконным пересечением границы РФ, — это, по сути, ситуация, в которой «разыгрывается последняя карта Порошенко».
«Вот, условно говоря, если мы сейчас топим их – значит, выборы отменяются, и все. И там начинается тот вариант, который для Порошенко более выгоден. Это закручивание гаек, значит, война, военное положение и прочее. Эта провокация серьезная», - говорит эксперт.
И поясняет: мол, российская сторона может их и задержать, и обстрелять — в зависимости от политической воли.
«Если бы, допустим, решение принимали пограничники – они бы действовали сугубо по установленным нормативам. То есть: есть нарушитель, его принуждают к тому, чтобы он шел в сопровождении в наш порт, досмотреть, там, все как положено, опросить, допросить, - рассуждает Жилин. - Не подчиняется – все, «досвидос», к небесной сотне всех отправлять. Понимаете, вот эти инциденты – они опасны тем, что наносят репутационные потери Российской Федерации».

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