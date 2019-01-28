«В моргах и больницах его нет»: капитан российского судна «Норд» пропал без вести на Украине

Находящийся под подпиской о невыезде на Украине капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. Ни у родных моряка, ни у юристов уже третьи сутки нет никакой информации о его местонахождении. Днём в субботу, 26 января, он вышел из дома в Мелитополе. По имеющимся данным, Горбенко не пересекал границу Российской Федерации, его также нет в больницах и моргах города. Адвокаты капитана «Норда» опасаются, что это исчезновение может быть провокацией со стороны правоохранительных органов или украинских радикалов. При этом в СБУ отрицают свою причастность к пропаже Горбенко, очередное заседание по делу которого должно пройти в Киеве 1 февраля.

На Украине пропал без вести капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря в марте 2018 года. Об исчезновении Владимира Горбенко сообщил его адвокат Максим Могильницкий.

«Друзья, капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — рассказал юрист.

Эту информацию RT подтвердила официальный представитель судовладельца («Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая») Анна Шевелёва. При этом, по её словам, границу с Российской Федерацией капитан корабля не пересекал.

«В 12:00 26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У друзей и родных информации о его местонахождении нет. О каких-то планах перемещения никому не говорил. Границу РФ не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет», — рассказала Шевелёва.

В свою очередь, Могильницкий напомнил, что Горбенко не впервые исчезает «таким вот образом», и выразил надежду на то, что капитан корабля жив и здоров.

«В апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьёзные», — констатировал адвокат.

Он также попросил всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе Горбенко, сообщить об этом его юристам.

«Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», — добавил Могильницкий.

При этом ещё один адвокат капитана «Норда» — Дмитрий Щербина — сообщил, что в СБУ отрицают причастность к исчезновению Владимира Горбенко. Юрист добавил, что он уже подал заявление в правоохранительные органы и суд.

«Мы связались с сотрудниками СБУ, они причастность к пропаже отрицают», — заявил Щербина.

Добавим, что очередное рассмотрение дела капитана «Норда» должно было состояться 10 января в Оболонском районном суде Киева, однако «из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации» заседание было перенесено на 1 февраля.

Заседание Оболонского районного суда Киева по делу капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко

РИА Новости

Напомним, что зарегистрированный в Крыму сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в разрешённом для судоходства районе Азовского моря и сопровождён в порт Бердянска. Экипажу и капитану траулера Владимиру Горбенко были предъявлены обвинения по статьям «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства». В ответ УФСБ Республики Крым возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

В апреле двум членам экипажа удалось вернуться на родину, тогда как остальных моряков продолжили удерживать на территории Украины. В Киеве обосновывали такие действия тем, что они считают моряков гражданами Украины (несмотря на наличие у них российских паспортов). Лишь в конце октября российской и украинской сторонам удалось прийти к соглашению и провести обмен задержанными в 2018 году моряками в формате «семь на семь».

При этом Владимир Горбенко с апреля находится у своих родственников в Мелитополе под подпиской о невыезде.

Добавим, что 10 января адвокат капитана «Норда» Максим Могильницкий рассказал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал все жалобы, которые сторона защиты экипажа сейнера подала против Украины.

Юрист отметил, что соответствующие обращения были поданы в октябре 2018 года. В них изложены нарушения, которые украинская сторона допустила как в ходе противоправного задержания моряков в Азовском море, так и во время их незаконного удержания на территории Бердянского морского порта.

«Тем, кто присоединился к нам лишь теперь и не следил за ходом событий, поясняю, что в период с 25 марта по 6 апреля 2018 года экипаж судна удерживали на территории порта. Удерживали силой и без объяснения причин. Всё это время представители СБУ оказывали на членов экипажа моральное и физическое давление. У людей отобрали документы, следственные действия проводили в ночное время, длительное время лишали доступа к пресной воде, продуктам питания, медицинской и юридической помощи», — напомнил адвокат.

Он добавил, что всему этому беспределу активно содействовали представители украинской судебной власти, которые покрывали незаконные действия государственных органов и всячески мешали эффективно защищать моряков в правовом поле.

Юрист выразил уверенность, что такие действия украинских властей и силовиков преследовали единственную цель, а именно — заложить основы российско-украинского конфликта в Азовском море, который впоследствии был использован Киевом как повод для введения военного положения и предвыборных политических манипуляций.