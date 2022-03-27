В Мордовии спикер Чибиркин и его дочь толкают местный парламент в репутационную яму

Госсобрание Мордовии превратилось в обросший анекдотами законодательный придаток Дома республики, где расположена Администрация Главы этого региона. 73-летний председатель парламента Владимир Чибиркин и его дочь – фигуранты неутихающих скандалов. Место Чибиркина или должность его заместителя мог бы занять лидер мордовских коммунистов Дмитрий Кузякин, обладающий потенциалом свести к минимуму огромный дисбаланс между ветвями власти в регионе.

Сюжет: Коррупция

Председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин стоит у руля мордовского парламента с декабря 2011 года. В республике поговаривают, что эту должность он мог получить в обмен на передачу акций успешного предприятия «Электровыпрямитель» семье главы Мордовии Николая Меркушкина (правил регионом до мая 2012 года). В частности, об этом пишет министр республиканского правительства Александр Пыков – влиятельный и весьма информированный чиновник.

Будучи мягким, неконфликтным человеком, Чибиркин за 11 лет не смог стать политиком с собственной субъектностью. Эти же качества впитало в себя Госсобрание, работающее по сути дела законодательным филиалом исполнительной ветви власти. Чибиркин всегда послушно ехал в нужной колее и никогда никому не перечил.

Медиа отмечали явную неэффективность и безропотность мордовского Госсобрания. Например, по предварительным подсчетам, в 2020 году депутаты приняли 98 законов. 80 из них были разработаны юридическими службами правительства и администрации Главы Мордовии. За год шесть комитетов Госсобрания «родили» только 18 законов – в среднем по 3 документа каждый.

В ноябре 2020 года республику возглавил Артем Здунов, мордвин-эрзя, родившийся и выросший в Казани. Есть мнение, что в течение полутора лет он расставил на все ключевые должности своих людей. Но Чибиркину, олицетворяющему не самую прозрачную систему управления, почему-то позволил не только снова избраться депутатом, но и стать председателем Госсобрания.

Между тем спикеру 73 года, и местные медиа все чаще называют его мордовским Брежневым, странным образом продолжающим оставаться на второй по значимости государственной должности. Клакерские мотивы в деятельности (а скорее бездеятельности) Госсобрания в последние месяцы стали звучать все громче. По меткому выражению одного из телеграм-каналов, республиканский парламент стал «концентратом загадочных явлений и анекдотичных ситуаций».

В течение многих месяцев тихую Мордовию сотрясают скандалы, связанные с дочерью Чибиркина – Мариной Антоновой. В 2018 году по протекции отца она стала ректором Мордовского педагогического университета. С тех пор информационные взрывы, связанные с ее именем, не сходят со страниц газет и не исчезают с экранов телевизоров.

В Мордовии пишут, что в 2015 году Антонова якобы чудом избежала уголовного преследования. Если верить тем же источникам, тогда она работала первым заместителем председателя Госкомитета по труду и занятости. Проверяя республиканские финансы, Счетная палата России обнаружила россыпь нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств. Появились претензии и к Антоновой, но, утверждают осведомленные медиа, отец мог вывести ее из-под удара. Говорят, что «кое-какие ниточки» в том деле вели и к самому Чибиркину.

Депутат Госсобрания, лидер мордовских коммунистов Дмитрий Кузякин, в сентябре баллотировавшийся на пост спикера, до сих пор считает, что избрание Чибиркина на должность председателя было незаконным, поскольку процедура прошла с нарушением Закона «О Государственном Собрании» и парламентского регламента. Однако борьба Кузякина за правду в органах юстиции оказалась битвой с ветряными мельницами. Несговорчивый оппозиционер не исключает, что его юстиционные претензии гасятся в том числе из Дома республики, где расположена Администрация Главы Мордовии.

В силу разных обстоятельств 73-летний Чибиркин должен был давно подать в отставку. Однако местные СМИ справедливо отмечают, что такие политики «до последнего будут вгрызаться во власть». Добровольная отставка для них – фантазийный сюжет из параллельной реальности. Пусть спикера стали называть мордовским Брежневым, а его дочь и он сам регулярно становятся фигурантами скандалов. Пусть! Для них это лучше, чем объясниться перед избирателями, давать комментарии для уставшего от чиновничьего идиотизма общества и уж тем более подавать в отставку. Чибиркины на такое не способны. Они живут в другой системе ценностей.

Политические эксперты отмечают, что в республике – критический дисбаланс между ветвями власти. Госсобрание стало законодательным филиалом Дома республики и при молчаливом бездействии Чибиркина все больше окрашивается в интенсивный анекдотичный цвет. Юстиционная система в республике, как показывают последние события вокруг конфуза с избранием Чибиркина, оперирует не законом, а целесообразностью, оберегая политический статус-кво Дома республики.

Маловероятно, что кукловодом происходящего является Глава Мордовии Артем Здунов. Многие инициативы рождаются в окружающей его чиновничьей бездне. Здунов правит регионом всего полтора года, и от балласта прежней, давно прогнившей системы, еще не избавился. Как пишет его прогрессивный министр Александр Пыков, в недрах чиновничьего биоценоза Мордовии до сих пор саботируют курс молодого варяга, пытающегося навести порядок. Наверное, брежневизм Чибиркина относится к парадоксам, до избавления от которых у Главы РМ пока не доходят руки.

Между тем у него есть хороший выход из этого забавного лабиринта. Тот же коммунист Кузякин, которому с поразительным упорством формируют образ взбалмошного политика, мог бы решить многие вопросы политической иерархии.

КПРФ на последних выборах заняла в Мордовии второе место. ЛДПР – третье. Представитель либерал-демократов был избран заместителем председателя Госсобрания. Кузякин как представитель КПРФ не получил ничего. Это не только странно, но и закладывает заряд конфронтации под отношения между властью и системной оппозицией, хотя проблем можно было избежать, дав Кузякину то, что ему положено по справедливости и здравому смыслу.

Лидер коммунистов – адекватный и здравомыслящий политик. Собственная позиция по некоторым вопросам не делает его непримиримым врагом Здунова, которого нужно давить. Более того, наши источники говорят, что Кузякин готов к любым, самым неожиданным компромиссам.

Чибиркин рано или поздно уйдет. Осведомленные персоны еще в октябре прогнозировали, что у спикера в запасе максимум полгода. Этот срок истекает в апреле. Появились слухи, что Здунов может заменить Чибиркина депутатом-предпринимателем Ринатом Раимовым.

Но у Главы есть неожиданная альтернатива – Дмитрий Кузякин, который мог бы стать как минимум заместителем председателя Госсобрания. Во-первых, этим шагом Здунов ликвидировал бы несправедливый диссонанс между нынешним статусом Кузякина и местом КПРФ в партийной иерархии Мордовии (второе место после «ЕР»). Во-вторых, продвижение Кузякина в руководство парламента резко снизило бы нездоровый уровень дисбаланса между ветвями власти. В-третьих, Кузякин смотрится на порядок симпатичнее старого Чибиркина.

Результаты сентябрьских выборов (второе место КПРФ) должны, наконец, изменить парламентский статус лидера партии. Странно смотрится тот факт, что местный либерал-демократ, чья партия стала третьей, занял пост вице-спикера, а Кузякин, возглавляющий партию №2, не получил никакой должности.

В конце концов, в Госдуме РФ результаты выборов четко коррелируют со списком заместителей Вячеслава Володина. Его первым заместителем является Иван Мельников, представляющий КПРФ. Никто – ни в ГД, ни в АП – не впадает от этого в когнитивный диссонанс и не испытывает перед коммунистами того страха, который в Мордовии стал политическим фактором, толкнувшим руководство на принятие непонятных решений, ведущих к усилению конфронтации между партией-гегемоном и крупнейшей партией из системной оппозиции.