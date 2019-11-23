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В Moody's улучшили прогноз рейтинга правительства Украины
23 ноября 2019, 13:39 • 33 • Украина
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со «стабильного» на «позитивный».
globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на своей странице в Facebook.
«Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне «Caa1», — указывается в заявлении.
Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире, комментируя изменение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S & P) долгосрочного рейтинга страны.
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