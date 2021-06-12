В Молдову накануне выборов прибыли миссия ПАСЕ и делегация Еврокомиссии

«Западные партнёры» решили держать под контролем подготовку к досрочным выборам

За месяц до проведения внеочередных парламентских выборов в Кишинёв прибыла предвыборная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в состав которой входят представителя Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и Литвы. Миссия встретится с главами как парламентских фракций, так и внепарламентских партий, которые будут принимать участие в выборах, а также с представителями гражданского общества.

«Цель нашей миссии – убедиться, что предвыборный период в Молдове, решения и действия организаторов выборов и участников выборов соответствуют требованиям демократических выборов и международным стандартам. Без преувеличения можно сказать, что досрочные парламентские выборы в июле – серьёзный экзамен для Республики Молдова, результаты которого ждут не только в соседних странах, но и в Евросоюзе и институтах ЕС»,

– рассказала журналистам Лайма Андрикене, представитель миссии ПАСЕ от Литвы, заместитель председателя комиссии Сейма Литвы по европейским делам.

По мнению же молдавского депутата-социалиста и политолога Богдана Цырди, цель у миссии ПАСЕ одна – проконтролировать грядущие выборы и обеспечить победу на этих выборах проевропейским силам. Запад уже пообещал выдать Молдове кредит «на развитие», но только после выборов и при условии формирования «правильной» власти в стране.

«Идёт небывалое вмешательство послов США и ЕС в деятельность правительства и Центризбиркома. Литва, как активный выразитель интересов США и ЕС, также всячески вмешивается, хотя её посольство настолько незаметно в Молдове, будто его и нет. Но более заметен посол США, который каждый день ходит в администрацию президента и демонстративно выбивает ногой дверь в Генпрокуратуре, Избиркоме, требуя завести уголовные дела против пророссийских партий. О каком тогда демократическом избирательном процессе здесь может идти речь?»,

– недоумевает депутат.

Но, похоже, истинные цели активности «западных партнёров» никто не собирается скрывать. Андрикене, честно признаёт – досрочные парламентские выборы в Молдавии проводятся для того, чтобы новый парламент был ориентирован на евроатлантическую интеграцию.

Между тем в Кишинёве уже находится делегация Европейской комиссии (ЕК), которая представила план восстановления экономики Молдовы, для выполнения которого страна получит €600 млн макрофинансовой помощи. Помощь – название условное, на самом деле эти миллионы Молдавия получит в кредит сроком на три года. Если, конечно, результаты выборов будут «правильными».