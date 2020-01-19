В Молдову едет делегация МВФ – оценивать риски и перспективы

Ион Кику: «Правительство предпочтёт взять перерыв, если МВФ будет настаивать на неприемлемых для Республики Молдавия условиях»

В Кишинёве ожидают миссию Международного валютного фонда, которая прибудет в Молдову 22 января во главе с Рубеном Атояном почти на две недели.

За это время представителям миссии предстоит не только встретиться с властями, но и провести анализ развития молдавской экономики, определить, есть ли прогресс в реализации программы, представленной властями и оценить перспективы Молдавии. На основе всего этого будут сделаны выводы о проблемах и рисках, которые угрожают молдавской экономике.

«В рамках визита, миссия проведёт дискуссии с властями, в контексте подготовки к консультациям по 2020 году, в соответствии с положениями четвёртой статьи Устава МВФ, а также проведения шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования»,

– говорится в сообщении пресс-службы МВФ .

Представитель МВФ Рубен Атоян приезжал в Молдову в ноябре прошлого года, тогда он провёл несколько встреч с руководством страны, во время которых заверил – Фонд готов и дальше всячески поддерживать Молдавию. Однако только до тех пор, пока будет происходить реформирование государственных институтов, налоговой и финансовой сфер страны. Ещё одно из условий поддержки – продвижение расследования банковской кражи.

Напомним, в ноябре 2016 года была утверждена трёхлетняя программа помощи Международного валютного фонда Республике Молдова, которая предусматривала получение 182 миллионов долларов в кредит, из которых Молдова уже получила 160 миллионов. Действующая программа Фонда заканчивается в марте 2020 года. Пока не ясно, будет ли заключено новое соглашение о новом кредите, поскольку МВФ выдвигает слишком жёсткие и непопулярные условия, особенно в канун президентских выборов.

Так всего месяц назад премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что правительство не может согласиться со всеми требованиями Фонда, например, с требованием повысить тарифы на газ для населения и ограничить инвестиции в инфраструктуру.

«Там, где мы найдём интересы страны, мы продолжим обсуждение, но не будем принимать условия, которые неблагоприятны или останавливают наши экономические шансы и ставят дополнительную нагрузку на социальную сферу, что означает увеличение тарифов, налогов и т. д. Это две темы, которые мы обсуждаем, но являются табу»,

– заявил Кику. Вплоть до того, что «правительство предпочтёт взять перерыв в сотрудничестве с Международным валютным фондом, если МВФ будет настаивать на неприемлемых для Республики Молдавия условиях».