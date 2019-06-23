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В Молдове ждут отставки всех судей Конституционного суда

23 июня 2019, 20:24  •  41 • Украина
Венецианская комиссия назвала решения Конституционного суда Молдовы незаконными
В пятницу 21 июня было опубликовано заключение Комиссии Совета Европы за демократию через право (больше известной как «Венецианская комиссия») касательно действий Конституционного суда Молдовы (КС). В этом заключении действия КС Молдовы названы «беспрецедентными и противоречащими Конституции страны».
В заключении Комиссии говорится, что «Конституционный суд не соблюдал свои собственные процедуры и принцип равенства сторон в недавнем политическом кризисе».
«Что касается подсчёта Судом трёхмесячного срока для формирования правительства – по состоянию на 7 июня 2019 года – Венецианская комиссия считает это беспрецедентным. Согласно принятому расчёту трёхмесячного лимита, установленного в Гражданском кодексе, который ранее применялся Конституционным судом, срок формирования нового правительства истёк 9 июня, через три месяца после подтверждения результатов выборов. 9 июня – воскресенье, применимый срок – 10 июня. В связи с этим Комиссия заявляет, что утверждение правительства Майи Санду 8 июня соответствовали юридическому сроку», – говорится в решении Венецианской комиссии.
Кроме того, комиссия считает «противоречащей Конституции Республики Молдова процедуру отстранения от должности президента страны с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента».
Также внимание комиссии привлёк тот факт, что трое судей КС Молдовы были назначены незадолго до парламентских выборов.
По мнению президента страны Игоря Додона, «единственный выход из этой ситуации – отставка всех судей КС».
«Венецианская комиссия подчеркнула, что случай Республики Молдова – исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике. Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности – это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
А в интервью «Российской газете» Игорь Додон выразил надежду на то, что вскоре в Молдове будет новый состав Конституционного суда.
«Когда в суде назвали президента и парламент узурпаторами – забыть про такое невозможно. Из-за этих решений в Молдове могла пролиться кровь. Поэтому хотя Конституционный суд уже отменил все свои решения, этого недостаточно – все судьи должны уйти в отставку, а представители парламента, правительства и судебной системы должны назначить новый состав суда. И мы будем этого добиваться», – заявил президент Молдовы.
Отдельно Венецианская комиссия рассматривала временное отстранение от должности президента Игоря Додона при передаче его полномочий спикеру парламента для подписания определённых документов, которые Додон отказывался подписывать. Эти действия комиссия также назвала незаконными.
«Хотя решения Венецианской комиссии и носят рекомендательный характер, но, учитывая авторитет учреждения и тот факт, что ранее такое решение не принималось, это является большим позором для Республики Молдова, особенно для бывшего правительства», – прокомментировал решение Венецианской комиссии политолог Игорь Волницки в эфире телеканала НТВ Молдова.
А депутат от блока ACUM Думитру Алайба интересуется, когда судьи КС собираются подать в отставку.
«Пощечина от Венецианской комиссии бывшему правительству ДПМ и их антиконституционному суду. В такие моменты, когда их поступки подвергаются критике со стороны международных организаций, таких как Венецианская комиссия, бывшие руководители, Канду, Филип, Плахотнюк начинают истерически кричать: «Мы суверенное государство!» Суверенитет не означает свободу совершать преступления после того, как вы захватили государство.
Уважаемые судьи КС, чего вы ждете? Заявление об отставке написали? Или вы сделаете это на следующей неделе?», – спрашивает Алайба на своей странице в социальной сети Facebook.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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