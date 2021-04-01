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В Молдове ввели режим ЧП – выборов не будет

01 апреля 2021, 03:15  •  53 • Украина
Режим чрезвычайного положения в стране введён на 60 дней
Молдавский Кабмин проголосовал за введение в стране чрезвычайного положения. Такое решение было принято на ночном заседании правительства в ночь на среду. На ночном заседании также был рассмотрен вопрос продовольственной безопасности страны. Поводом для введения чрезвычайного положения послужило обращение врачей Молдовы, которые уверяют – система здравоохранения уже не в состоянии справляться с большим количеством заболевших. Снизить нагрузку на систему здравоохранения смогут только жёсткие ограничения.
«Общественный транспорт переполнен, торговые центры полны, как и святые обители, и никакие правила совершенно не соблюдаются. С начала года у нас больше смертей, чем в прошлом году, у нас есть британский штамм, я не исключаю, что есть и другие, которые намного более агрессивны и заразны, и со всем этим разнообразием борется система здравоохранения, которая сама больна»,
– рассказала координатор кампании по вакцинации Нинель Ревенко в эфире канала TVR Moldova.
По словам заведующего отделением интенсивной терапии Республиканской больницы Виктора Кожокару, в отделении реанимации ситуация очень тяжёлая, дело не только в том, что не хватает мест – «врачи предельно устали». А врачей-реаниматологов в Молдавии не так много, любой же другой врач в реанимации работать не сможет, отметил Кожокару.
В связи с тяжёлым положением в системе здравоохранения Кабмин обратился к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения, потому что временное правительство не обладает достаточными полномочиями для принятия такого решения.
А пока парламент в среду весь день решал этот вопрос, мэр города Бельцы и глава «Нашей партии» Ренато Усатый заявил журналистам, что чрезвычайное положение хотят ввести только для того, чтобы отсрочить роспуск парламента в мае – июне, как этого добивается Майя Санду и перенести выборы на сентябрь.
После пятичасовых дебатов парламент всё же проголосовал за введение в стране чрезвычайного положения сроком на 60 дней, начиная с 1 апреля. «За» проголосовало 52 депутата из 51 необходимого. Отказались от голосования депутаты президентской партии PAS, которые также увидели в данной инициативе только лишь возможность отложить проведение досрочных парламентских выборов на два месяца.
Список ограничений на время действия чрезвычайного положения правительство опубликует 1 апреля. Однако Чокой пообещал, что речь не идёт об остановке работы предприятий, только лишь об ограничениях на проведение всевозможных массовых мероприятий, а также запрет на роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В правительстве заверили – продуктовая безопасность страны обеспечена, волноваться не следует.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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