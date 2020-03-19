В Молдове введён режим чрезвычайного положения

Из Кишинёва эвакуирована дипмиссия США

Молдавский парламент большинством голосов утвердил 17 марта введение режима чрезвычайного положения, который продлится с 17 марта по 15 мая.

«Прошу прощения у граждан за ввод экстремально сложных мер, но это необходимо для защиты здоровья. Знаю, что вы переживаете за свой бизнес, но ситуация может быть ещё сложнее, как в Италии или Испании. Нам всем придётся заплатить, и государству, и экономическим агентам»,

– заявил в своём выступлении в парламенте премьер-министр Ион Кику.

Премьер пообещал, что правительство обязательно подготовит проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, который больше всего пострадает от введения карантина и чрезвычайного положения. Однако, отметил Кику, государство не в силах покрыть все убытки, которые понесут граждане Молдовы.

«Прошу понять нас. Мы все должны быть солидарными и едиными, чтобы выйти из этой ситуации. Сегодняшнее состояние очень близко к военному, в настоящее время рассматривается вопрос остановки междугороднего и общественного транспорта»,

– добавил глава правительства.

Также он напомнил, что, согласно закону о режиме введения чрезвычайного положения, полиция получит дополнительные полномочия, кроме того, могут быть введены особые правила пользования средствами телекоммуникации. А указы, принятые комиссией по чрезвычайным ситуациям, обязательны для всех предприятий любой формы собственности и для всех граждан страны.

Против введения в стране чрезвычайного положения выступила неформальная оппозиционная коалиция под условным названием «Канду-Санду-Шор», её депутаты голосовали против законопроекта о введении ЧП. А после голосования в знак протеста в полном составе покинули пленарное заседание.

«Складывается такое ощущение, что для них чем хуже, тем лучше и не понятно, что это – проявление крайней безответственности или человеческой глупости»,

– прокомментировал действия оппозиции депутат-социалист Григорий Новак.

Тем временем правительство Молдавии открыло банковские счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом COVID-19.

А посольство Соединённых Штатов в Молдове эвакуирует свою дипломатическую миссию, сотрудников Корпуса мира и граждан США, спецрейс за ними прибыл вечером 17 марта в Кишинёвский аэропорт. При этом количество мест ограничено, и самолёт не сможет забрать всех желающих улететь частных граждан США, которые находятся в Молдове.

Объявила о прекращении работы «Почта Молдовы» – вначале были прекращены международные операции, затем и внутренние.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции и принятыми карантинными мерами почта не в состоянии выполнять обязательства по доставке корреспонденции и посылок. Поэтому приём почты приостановлен на неопределённый срок»,

– говорится в сообщении «Почты Молдовы».

17 марта в Молдавии количество заражённых коронавирусом увеличилось и достигло тридцати человек.

Соб. корр. ФСК