В Молдове возлагают надежды на помощь USAID

Молдавские социалисты предпочитают не снимать розовых очков

В Кишинёве находится с рабочим визитом заместитель администрации Агентства США по международному развитию USAID по Европе и Евразии Брок Бирман. Он уже успел встретиться с председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду и президентом Молдовы Игорем Додоном.

«Сегодня провёл встречу с господином Броком Бирманом, заместителем руководителя отдела USAID по Европе и Евразии.

В ходе беседы высоко оценил твёрдую поддержку и открытость USAID в деле возобновления многосторонней помощи Республике Молдова», – написал на своей странице в социальной сети Facebook Игорь Додон.

Также президент подчеркнул «роль USAID как проводника демократических ценностей, устойчивого развития, как помощника в деле укрепления рыночной экономики, а также активного участника процесса развития Республики Молдова и укрепления её роли как регионального игрока». И дал высокую оценку «проектам USAID в Молдове в области СМИ, энергетики, инфраструктуры, гражданского общества и т. д.».

«Мы рассчитываем и далее на поддержку и ценную для нас техническую помощь, оказываемую этой влиятельной организацией», – заявил Додон.

Не отставала с благодарностями USAID и спикер парламента Зинаида Гречаный.

«Высоко оценила поддержку и открытость USAID на протяжении многих лет. Поблагодарила Правительство, Конгресс, Агентство USAID и граждан США за постоянную финансовую помощь, предоставляемую в рамках различных проектов двустороннего сотрудничества. Приветствовала подписание на уровне правительства двух писем о намерениях для увеличения финансирования, призванного способствовать экономическому росту», – отчиталась Гречаный на своей странице в социальной сети Facebook.

Представитель США со своей стороны отметил, что его цель – расширение возможностей для развития двусторонних отношений с Республикой Молдова. «Мы открыты, гибки и доступны для достижения этой цели в среднесрочной перспективе», – заявил Бирман.

И сообщил, что правительство Соединённых Штатов увеличивает финансирование «демократического правительства и экономического роста Молдовы» на 29 миллионов долларов. Другими словами, ровно на такую сумму США планируют усилить своё влияние в республике.

В своё время организация USAID была создана с благородными целями для оказания помощи другим странам в области здравоохранения, экономики, предотвращения конфликтов. Однако истинные задачи Агентства США по международному развитию несколько иные. Например, одна из новых программ USAID, которая запускается в этом году направлена на «противодействие злонамеренному влиянию Кремля». Цели программы – помочь соседям России в борьбе с пропагандой и модными нынче кибератаками, а также снизить так называемую зависимость бывших советских республик от России в области энергетики и экономики. А в качестве примера «влияния русской пропаганды» USAID использует Молдову, в которой население в большинстве своём настроено пророссийски, что не устраивает американских стратегов. И вот уже на сайте посольства США в Кишинёве объявлено о наборе очередных групп молдавских журналистов для стажировки в Соединённых Штатах.

Журналисты будут целый месяц стажироваться в офисах российской или украинской службы «Голос Америки» в Вашингтоне. Единственное условие – хорошее владение русским языком, противодействовать-то планируется России, значит, прежде всего, воздействовать на русскоязычных граждан как в Молдавии, так и в самой РФ, где деятельность Агентства USAID прекращена по решению российских властей ещё в 2012 году по причине того, что де-факто она являлась подрывной. «Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность Агенства США по международному развитию в российских регионах, особенно на Северном Кавказе, о чем мы неоднократно предупреждали наших американских коллег», – заявили тогда в МИД РФ.

Странно, что в Молдавии так уповают на деятельность USAID, и ещё удивительнее то, что «ценной поддержки» от Агенства, известного не только открытой антироссийской деятельностью, но и секретными операциями, ждут молдавские социалисты, декларирующие укрепление связей с Россией своим приоритетом. В парадигму дружбы со всеми распространение проектов USAID в Молдове никак не укладывается. Может быть, ПСРМ стоит, наконец, снять розовые очки – ведь даже посол США в РМ Дерек Хоган открытым текстом предупреждал, что со всеми у новой власти Молдавии дружить не выйдет.

У господина Бирмана была ещё одна задача в Кишинёве – изучить обстановку в стране накануне приезда туда заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.