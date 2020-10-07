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В Молдове восемь кандидатов претендуют на пост президента

07 октября 2020, 02:15  •  22 • Украина
Президент Молдовы уверен: в стране нет потенциала для белорусского сценария
Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала последних двух кандидатов на предстоящие президентские выборы, назначенные на 1 ноября – Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ, оба они представляют унионистские силы, выступающие за присоединение Молдавии к Румынии. Итого в предвыборную гонку вступили восемь кандидатов, большинство которых представляют проевропейскую оппозицию.
Сегодня никто не сомневается: несмотря на большую поддержку действующего президента, обязательно будет второй тур выборов, в котором сойдутся Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду, как это было и четыре года назад.
Напомним, Игорь Додон – представитель левоцентристских сил Молдовы, Санду – правоцентристской проевропейской партии PAS.
«У Додона и Санду будут серьёзные соперники на участках политического поля, на котором они главенствуют. С Додоном в первом туре поборются Ренато Усатый и Виолетта Иванова, они оттянут незначительную часть электората у действующего главы государства, что не позволит ему выиграть с первого тура даже с учётом небольшой явки»,
– прокомментировал предвыборную ситуацию в Молдавии политолог Роман Михэеш.
По его мнению, Майя Санду в первом туре опередит всех «проевропейцев» и унионистов, электорат которых ей нужно будет привлечь на свою сторону ко второму туру. Хотя, признаёт политолог, сторонников у правоцентристских партий не так много.
«Нас ждёт интенсивная борьба в первом туре, который будет интересен тем, сколько голосов получит каждый из кандидатов на должность главы государства. Это будет иметь значение для парламентских выборов, для определения тактики каждой из политических сил при избрании депутатов высшего законодательного органа страны следующего созыва»,
– отметил Михэеш.
Второй тур президентских выборов состоится в том случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов. Уже сегодня известно, что второй тур назначен на 15 ноября.
Все эксперты уверены: у правых партий Молдовы одна общая цель – добиться, чтобы во главе государства стоял проевропейский президент, что позволит сформировать прозападное большинство в новом парламенте.
«Андрей Нэстасе старается держаться где-то посередине между Додоном и Санду – он пытается что-то перенять из социально-экономической повестки Додона. Что касается Ренато Усатого, то он вносит смятение среди других фигур на шахматной доске. А Виолетта Иванова и Тудор Делиу участвуют в выборах, чтобы обеспечить возвращение в политику Илана Шора и Влада Филата»,
– считает молдавский политолог Корнелиу Чуря.
По мнению политолога Игоря Боцана, у мэра Бельц Ренато Усатого одна цель – вернуть себе электорат, отобранный у него Додоном. Что касается партии «Шор», то она, участвуя в президентских выборах в отсутствии кандидата от Демпартии, попытается сыграть роль «золотого голоса».
«Представьте, что разница в первом туре между Додоном и проевропейским кандидатом будет 10% и они находятся в руках партии «Шор»,
– отметил Боцан.
А директор Института устной истории Алексей Тулбуре уверен: выборы президента ничего не изменят в Молдове.
«Что-то изменить в стране смогут только досрочные парламентские выборы, однако их, похоже, не будет. Об их необходимости много раз говорил Додон, но анализ показывает, что президент при любом исходе президентской кампании будет сколачивать парламентское большинство»,
– считает эксперт, добавив, что «весь этот цирк будет проходить на фоне нарастания пандемии».
Тем временем предвыборные страсти в Молдове накаляются, а прозападные политики не перестают заранее обвинять власти и президента в фальсификации итогов выборов.
По мнению действующего президента Игоря Додона, это делается с определённой целью – заранее подготовить протестный электорат, чтобы сразу после проведения выборов дестабилизировать ситуацию в стране.
«Думаю, что такие попытки будут, мы это понимаем, нам об этом говорят и соответствующие компетентные органы в Республике Молдова. Но потенциала для каких-то майданов либо для каких-то белорусских сценариев в Молдове на данном этапе нет»,
– говорит Игорь Додон.
По поводу фальсификации итогов выборов президент уверен: могут быть отдельные нарушения, однако масштабная фальсификация просто невозможна.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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