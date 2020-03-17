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В Молдове вновь новое правительство

17 марта 2020, 16:35  •  58 • Украина
Социалисты и демократы Молдовы объединились в социал-демократов
В понедельник, 16 марта, в молдавском парламенте была создана очередная коалиция большинства, о чём и подписали соглашение представители Партии социалистов (ПСРМ) и демократической партии (ДПМ). Новая парламентская коалиция будет носить название «Социал-демократическая платформа «За Молдову».
В основе подписанного документа лежит соглашение между ПСРМ и блоком ACUM, которое было составлено и подписано сторонами в июне прошлого года.
«Новый альянс – это важный шаг для обеспечения социальной, политической и экономической стабильности, которая так необходима сегодня, с учётом наступивших тяжёлых времён, связанных с эпидемией коронавируса, которая захлестнула страну. ПСРМ вместе с реформированной ДПМ будет отвечать запросам граждан, которые были прописаны в соглашении 2019 года»,
– прокомментировала событие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.
Глава ДПМ Павел Филип со своей стороны пообещал, что его партия «станет гарантом выполнения соглашения об ассоциации с ЕС, налаживания добрых отношений с соседями и поддержания курса взвешенной внешней политики».
В документе сказано, что обе стороны обязаны обеспечить «политическую стабильность, устойчивость экономического развития, повышение уровня жизни граждан, способность государства реагировать на новые вызовы и кризисы, такие как пандемия, укрепление правопорядка, а также осуществлять инфраструктурные проекты». Приоритётом коалиции будет «улучшение качества жизни, а также укрепление Республики Молдова, которая станет процветающим европейским государством».
По словам Павла Филиппа, и демократы, и социалисты приняли осознанное решение на фоне чрезвычайной ситуации.
«Мы считаем, что создание официального парламентского большинства и совместная работа в правительстве позволит лучше решать проблемы граждан, повысить эффективность работы правительства, обеспечить экономическое развитие, привлечение инвестиций»,
– отметил глава ДПМ.
Стороны особо подчеркнули, что в подписанном соглашении оговорены все условия сотрудничества в области как внутренней, так и внешней политики. Все ранее подписанные договора и международные соглашения остаются в силе, а во внешней политике приоритетом будет проведение «взвешенной внешней политики».
Предполагается, что в новую коалицию войдут 59 депутатов.
Изменился в понедельник и состав правительства – ДПМ получила пять из девяти министерских портфелей в новом правительстве: должности вице-премьер-министра по реинтеграции, министров иностранных дел, экономики, обороны и культуры.
В понедельник пять новых министров были приведены к присяге. Бывшие министры Аурелиу Чокой, Корнелиу Попович и Виктор Гайчук получили должности советников президента.
«Наконец-то, через четыре месяца после утверждения правительства, у нас есть стабильное парламентское большинство. Четыре месяца назад мы взяли ответственность за миноритарное правительство. Теперь у нас есть профессиональное, технократическое правительство, которое получило поддержку парламентского большинства»,
– прокомментировал создание парламентской коалиции президент Молдовы Игорь Додон.
Оппозиция раскритиковала создание парламентской коалиции.
По мнению бывшего демократа, а ныне лидера парламентской фракции Pro Moldova Андриана Канду, демократы предали своих избирателей, создав «вирусную коалицию». Канду пообещал, что Pro Moldova станет сильной оппозицией и не допустит никаких действий правительства в ущерб народа.
«Половина из тех, кто составляет коалицию от ДПМ, были у власти в Молдове до июня 2019 года. Что это дало Молдове и её гражданам – пандемическую коррупцию, захваченные институты государственной власти, воровство миллиардов публичных денег, политически подконтрольное правосудие? Могут эти люди дать Молдове что-то другое, если они не ответили за преступления прошлых лет, если ДПМ не прошла через процесс очищения? Как эти люди будут действовать на фоне разворачивающейся эпидемии коронавируса вообще невозможно предсказать»,
– негодует политолог Алексей Тулбуре.
А вице-председатель партии «Платформа DA» (входит в блок ACUM) Александр Слусарь уверен, что эта коалиция не просуществует долго, потому что многие и социалисты, и демократы недовольны таким союзом.
Сколько просуществует союз социалистов и демократов – покажет время, но за год с небольшим это будет уже четвёртое правительство в Молдавии…
Соб. корр. ФСК
На фото. Главы ПСРМ и ДПМ подписали соглашение о формировании парламентской коалиции, источник – «Аргументы и факты»

Фонд Стратегической Культуры

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