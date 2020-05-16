В Молдове в войну с правительством вступают ветераны

Ветераны Молдовы анонсировали митинг протеста

К экономическому и эпидемиологическому кризису в Молдове добавился политический, причём сегодня уже не понятно, какой из этих кризисов угрожает стране в большей степени. Одно ясно – все три кризиса развиваются по нарастающей.

В пятницу в конфликт между правительством и оппозицией вмешались ветераны приднестровского конфликта, решив подлить масла в огонь.

Представители Национального совета ветеранов войны заявили в пятницу, 15 мая, на пресс-конференции, что планируют провести в воскресенье антиправительственный митинг протеста в центре Кишинёва. И обратились с просьбой к местным властям организовать транспорт, чтобы все желающие из всех областей Молдовы могли принять участие в этом митинге, а также обеспечить всех медицинскими масками.

По словам одного из организаторов митинга протеста, ветерана Константина Коврига, на протяжении тридцати лет молдавской независимости все, кто был у власти, только и делали, что обещали ветеранам всевозможные блага. Однако ветераны сегодня остаются самой уязвимой категорией населения в стране, уверен Коврига. Также он уверен в том, что очень скоро Молдова останется без экономики и без населения, которое просто уедет искать лучшей жизни в других странах.

«Наша цель – вы, беспомощные политики, воры миллиардов, коррупционеры во власти. Если не хотите с нами встретиться, то уходите. Мы хотим выйти и потребовать вашего ухода. Мафия должна уйти, правосудие – восторжествовать, а граждане – вернуть себе честь и достоинство»,

– заявил Коврига.

Он призвал всех ветеранов, а также неравнодушных граждан независимо от того, на каком языке они говорят, поддержать протест.

«Мы хотим дружбы и согласия между представителями всех национальностей: молдаванами, русскими, украинцами, гагаузами, болгарами. Нас разделили политики, раскрасившиеся в разные партийные цвета. Мы хотим жить и работать в Молдове, рядом с нашими детьми. А политики не дают такой возможность»,

– заявил член Национального совета ветеранов Валериу Савва.

Он считает, что ветераны должны остановить длящийся вот уже три десятилетия беспредел и призвать власть к ответу, если больше никто не способен это сделать.

Обратился Савва и к сотрудникам МВД, попросив их «быть лояльными к участникам протеста».

На пресс-конференции было отмечено, что власти до сих пор не выполнили требования ветеранов, которые они выдвинули на предыдущей акции протеста 2 марта 2020 года.

«Наши требования к правительству были простыми и чёткими. Мы требовали пособий в размере 3 тыс. леев для всех ветеранов и их вдов, бесплатные медицинские полисы и проезд в общественном транспорте. Все наши попытки поговорить с премьером ни к чему не привели»,

– напомнил Владимир Бутнару. Но после мартовского митинга ветеранов у правительства появилась совершенно другая проблема – эпидемия коронавируса, требующая дополнительных расходов из и так небогатой молдавской казны.

После мартовского митинга, который завершился потасовками и вмешательством полиции, было установлено, что его организатор – Василий Снигур – не ветеран, а активный участник унионистского движения, выступающего за присоединение Молдавии к Румынии.

Тогда президент Молдовы Игорь Додон отметил, что за митингом ветеранов «стоят вполне конкретные политические силы, которым необходимо дестабилизировать обстановку в стране».

Судя по всему, попытки дестабилизации будут продолжены…