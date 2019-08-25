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В Молдове в Шойгу увидели не «ястреба войны», а «голубя мира»

25 августа 2019, 19:39  •  96 • Война
Министр обороны РФ предложил начать утилизацию военных складов в Приднестровье
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл 24 августа в Кишинёв по приглашению президента Молдовы Игоря Додона для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации.
Это первый визит главы оборонного ведомства России в Молдавию за все 28 лет независимости этой страны.
Сергей Шойгу вместе с Игорем Додоном приняли участие в торжественном мероприятии, которое прошло на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» – с этого места 75 лет назад, в 1944 году, и началась знаменитая Ясско-Кишинёвская операция.
На состоявшейся встрече президента Молдовы и министра обороны РФ обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе военных складов в селе Колбасна на территории Приднестровской Республики. При этом Сергей Шойгу выступил с предложением начать утилизацию боеприпасов – Россия готова предоставить для этого всё необходимое оборудование.
«Поблагодарил господина Шойгу и в его лице – российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряжённости в регионе.
Заверил Министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата «5+2» по урегулированию приднестровской проблемы», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Также в ходе визита Сергей Шойгу передал Игорю Додону рассекреченные архивные документы, которые касаются освобождения Молдавии от фашистской оккупации.
«За время оккупации население Кишинёва сократилось с 300 до 30 тысяч человек. Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры. Это серьёзная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда. Я выражаю надежду, что память об этом сохранится для следующих поколений. Это наша общая история. Это наша общая победа», – заявил глава Министерства обороны РФ, передавая документы.
Кроме документов министр обороны РФ передал министру обороны Молдовы Павлу Войку боевые знамёна Советской Армии и предложил «подготовить трёхлетний план сотрудничества между военными ведомствами России и Молдавии». А также подчеркнул важность пресечения попыток «возрождения нацистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации истории».
Сергей Шойгу сообщил, что в Москве 24 августа прогремит праздничный салют в честь освобождения Молдавии от фашизма.
«Вместе с вами будут праздновать миллионы граждан России. Это признак того, что наши дружеские отношения успешно развиваются», – подчеркнул глава оборонного ведомства России.
После встречи с министром обороны РФ Игорь Додон пообщался с журналистами, которых интересовал вопрос – когда начнётся утилизация боеприпасов в Колбасне?
«То, что российская сторона вышла с такой инициативой, чтобы начать процесс утилизации (они готовы предоставить всё техническое оборудование для этого), думаю, что это серьёзный шаг вперёд. Но это предложение в одностороннем порядке внедрять будет невозможно, потому что нужно рассмотреть его в рамках переговоров в формате «5+2», которые состоятся осенью», – ответил Додон.
Лидер Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин, комментируя визит Шойгу, заявил, что политики, журналисты и дипломаты Молдовы ждали приезда Сергея Шойгу и видели в нём «ястреба войны», а из Москвы неожиданно прилетел «голубь мира».
По мнению Шелина, предложение по утилизации военных складов ускорит возвращение Приднестровья в состав Молдовы.
«Таким образом, Сергей Шойгу сделал предложение политическим элитам Кишинёва и Тирасполя ускорить процесс реинтеграции Молдовы, так как после утилизации боеприпасов, вопрос вывода ограниченной группы российских войск станет неизбежным в военно-техническом и политическом аспекте», – уверен Виктор Шелин. Впрочем, он не знает, как вернуть при этом доверие разделённого молдавского народа.
Нашлись и противники визита Шойгу в Кишинёв – под стенами государственной резиденции президента Молдовы собрались митингующие с антироссийскими лозунгами.
А Молдова тем временем продолжает делать ставку на «многовекторность» во внешней политике – через пару дней после визита Сергея Шойгу в Кишинёве ждут советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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