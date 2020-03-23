В Молдове ужесточают карантин

Появились первые заболевшие в Приднестровье

В Молдове с каждым днём растёт количество заразившихся коронавирусной инфекцией. Вечером в воскресенье представитель министерства здравоохранения сообщил на брифинге по итогам заседания Единого центра управления кризисом, что за сутки выявлено 14 новых случаев заражения, всего в стране 94 человека, в том числе 8 детей, у которых подтверждён коронавирус. Сотни пациентов находятся под наблюдением врачей.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в страну продолжают возвращаться молдаване из Европы – только за один день 21 марта в страну въехало 1252 человека, а 20 марта – более 2500 человек.

Все прибывшие заполняют эпидемиологические анкеты и предупреждаются об ответственности за нарушение карантина, все они обязаны две недели просидеть дома в самоизоляции. Однако на самом деле не все согласны вернуться домой и сидеть в одиночестве.

Так, в Сынжерейском районе женщина, вернувшись из Лондона, решила сразу же отметить свой день рождения, пригласив гостей. В итоге 21 человек теперь находится под наблюдением врачей – у них подозревают коронавирус. А приехавшей из Лондона грозит штраф в 25 тысяч леев.

Похожая история произошла и в Оргеевском райне – мужчина, вернувшись из Франции, позвал гостей. Теперь все гости в карантине, карантин может быть введён во всём населённом пункте – мужчина оказался болен.

В Молдове уже звучат предложения по ужесточению наказания за нарушения карантинных мер для несознательных граждан.

Правительство и медики каждый день призывают молдаван строго выполнять все указания и в первую очередь сидеть дома.

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к гражданам в эфире программы «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова, попросив их не паниковать и заверив, что ситуация в стране под контролем.

«Несколько лет назад, от гриппа AN1H1 заболело 36 тыс. человек. Несмотря на то, что все районные больницы были переполнены больными, медицинская система справилась, так как не было паники»,

– напомнил президент.

С понедельника в Молдове вступят в силу новые ограничения для общественного транспорта, который теперь будет работать по 4 часа утром и вечером.

Зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом и в Приднестровье – в воскресенье там подтверждён диагноз у двоих человек, ещё 21 человек находится под наблюдением медиков.

До 22 марта Приднестровье оставалось единственным «островком» среди европейских государств без коронавируса.

С понедельника режим ЧП в ПМР усилится, движение общественного транспорта будет сокращено.