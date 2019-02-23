В Молдове утверждают: первым языком на Земле был румынский

Молдавский историк решил бросить вызов украинским и казахским коллегам

Доктор истории, первый проректор Академии публичного управления Молдовы Андрей Гроза сделал ошеломляющее заявление: румынский язык – первый на планете Земля. «Румынский язык – фундамент рождения человечества» – так называется книга, в которой молдавский деятель от науки приводит доказательства того, что первые люди разговаривали именно на румынском языке.

«В книге я пытаюсь доказать, что первые люди на Земле говорили на языке, который сегодня мы называем румынским. Хотя, конечно, тогда у него не было названия. Но потом, когда изобрели другие языки – греческий, арабский, латинский, санскрит, этот первый язык стали называть «родным», «языком предков» простым, народным языком»,

– рассказал Гроза прессе. По его словам, на «родном» румынском языке разговаривали все простые люди в Европе, Азии и даже Северной Африке.

«Вы наверняка не знаете, что мать Ромула, основателя Рима, звали Рея. А слово «rea» (плохой) есть только в румынском языке», – говорит Гроза. По его мнению, это одно из доказательств первичности румынского языка.

Русские, считает историк из Молдавии, тоже поначалу использовали румынский в качестве родного языка. «До середины первого тысячелетия. Вот слово «слобода». Откуда оно появилось? Вокруг Москвы жили люди другой веры. Они имели право жить возле центра и они освобождались от правил, по которым жили остальные. Районы назвали «слобода». А от какого слова происходит «слобода»? От румынского слова «слобод» (свободный)», – рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Свои изыскания Гроза ведёт 28 лет. «По мере развития человечества были изобретены другие языки. Они – искусственные языки. Греческий язык использовали как административный», – убеждён он.

А вот название язык обрел в Византийской империи, считает этот историк. «Название Византийской империи появилось только в середине XVI века. До этого эта большая империя называлась Румыния и говорили в ней на румынском языке. Есть сотни тысяч источников на арабском и латинском языках, которые это подтверждают», – поведал он прессе.

Что же, украинским историкам, доказывающим, что мова – наидревнейшая в мире, «от которой произошёл не только русский язык, но и мандаринский с другими китайскими языками, санскрит, иврит и латынь», пришла пора призадуматься. По одной украинской версии, славяне появились на Украине из Болгарии и Венгрии и принесли с собой древнейший язык – древнерусский, который является основой украинского. Да что там, это украинская мова и есть. Но на это у Грозы есть убийственный аргумент: болгары разговаривали на самом деле на румынском, поскольку «те, кто назывался тогда болгарами, и другие народы говорили на одном и том же языке». Как говорится, шах и мат.

В то же время казахстанский учёный Кайрат Закирьянов считает, что Иисус Христос был казахом одного из родов – дулат, ботпай, албан или суан. И христианство на самом деле пошло от казахов. Кроме того, Адам был казахом и разговаривал на казахском – это выяснил один из местных философов. «В казахском языке слово «алма» переводится как «яблоко», и также слово «алма» означает выражение «не бери», – пишет он, предполагая, что именно для казаха Адама яблоко в раю и стало запретным плодом. Сам же райский сад располагался в предгорьях Заилийского Алатау, где росли самые первые на Земле яблоки, считает автор теории первичности казахского языка.

Впрочем, львовский исследователь, лауреат премии Степана Бандеры, униатский священник Игорь Цар готов с этим поспорить. Он тоже написал книгу «Украина – прародина человечества», где утверждается, что именно украинцы – наидревнейшая нация мира и о них ведётся речь в Библии. Они расселились 6000 лет назад в Европе, Азии и Африке, а затем дошли до Палестины. «Цифры изобрели на Украине. С Украины они попали в Индию, а оттуда в Европу под названием арабские. «Ригведа» была написана на берегах Днепра. Племена арийцев с Украины основали Иран в 4-м тысячелетии до нашей эры. Украинцы дали начало санскриту. Английский язык также происходит с Украины. Подтверждением этому есть украинское слово «мама», которое похоже звучит на многих языках. Украинской свирели 150 тысяч лет. Украинский оркестр народных инструментов играл уже 20 тысяч лет назад», – пишет о содержании книги глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Шумеры, разумеется, тоже происходят от украинцев, поскольку именно они и основали Шумерию 5000 лет назад.

Рецензировали сей труд профессора Львовского университета, доктора истории и филологии, так что молдавскому историку Грозе ещё придётся доказывать и доказывать, что румынский язык древнее украинского.

Всё это было бы смешно и выглядело забавно, если бы подобные теории не становились оружием в информационной войне, разделяющей дружественные и даже единые народы.