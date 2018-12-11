В Молдове утвердили законы о цензуре в СМИ, переименовании 9 мая и переподчинении карабинеров премьер-министру

Демократия по-молдавски: Додона опять отстранили от президентства

В понедельник, 10 декабря, Конституционный суд Молдовы в «юбилейный» пятый раз временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Причиной стал его отказ подписать принятые парламентом законы.

«На основании 91-й статьи Конституции Молдавии председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы», – заявил председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь. По его словам, временная отставка Додона оправданна, так как президент «отказывается выполнить конституционные обязательства и одобрять законы, утверждённые парламентом». Такая вот демократия по-молдавски.

«Конституционный суд в очередной раз временно передал право подписать несколько законов спикеру парламента и/или премьеру, после того как я отказался подписать целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством.

Это:

– новый Кодекс о телерадиовещании, вводящий цензуру СМИ вопреки Конституции,

– закон о продаже земли бывшего республиканского стадиона посольству США,

– закон о переименовании праздника 9 Мая в День Европы,

– два закона о переподчинении карабинеров премьеру, которые подрывают конституционные функции президента как главнокомандующего вооружёнными силами.

Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает.

После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда», – написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Вместо президента пакет из пяти законов подписал спикер парламента Молдовы Андриан Канду, полномочия которого истекли ещё 30 ноября 2018 года.

Против очередного отстранения президента от выполнения своих обязанностей выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). «Карманный Конституционный суд, который является филиалом Демократической партии, в очередной раз грубо нарушает конституционные нормы и подрывает авторитет Основного закона страны путём попытки продавить законодательство в сугубо узких политических интересах ДПМ. Такого рода скандальные законы, как ограничение медийного пространства и введение цензуры, переименование великого праздника Победы, передача государственной собственности в рамках скрытых договорённостей, без публичных обсуждений, являются абсолютно недопустимыми», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

В заявлении отмечается, что 70-80% населения страны выступают против законов, которые отказался подписывать президент.

«Позиция Партии социалистов остаётся незыблемой – после парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Политики, которые допускают попрание Конституции, должны уйти в историю», – считают социалисты.

А социалист Влад Батрынча уверен, что «ДПМ старается заранее подготовить сценарий непризнания выборов 24 февраля, чтобы в случае чего оперативно провести повторные выборы в марте – апреле, пока ещё контролирует финансовый и админресурс». В этом свете переподчинение карабинеров премьер-министру Молдовы – сигнал о том, что Плахотнюк стремится перед выборами сконцентрировать власть над силовиками в своих руках. Для чего?