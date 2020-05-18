В Молдове требуют смены правительства, президента и объединения с Румынией

Политический кризис развивается

Воскресным утром, 17 мая, на центральной площади столицы Молдавии собралось около шестисот человек, все они называют себя ветеранами приднестровской войны.

В начале митинга протестующие выдвигали только социальные требования, причём заведомо невыполнимые в одной из самых бедных стран Европы, к тому же во время экономического кризиса. Среди этих требований – путёвки в санаторий раз в год, увеличение ежемесячного пособия в 5 раз, бесплатный пожизненный медицинский полис, бесплатные медикаменты не только для самого ветерана, но и для всех членов его семьи, скидка в 50% на оплату всех коммунальных услуг и даже торжественные похороны за государственный счёт.

«Ветеранов до сих пор унижают. Чем мы гордимся? Турецкими помидорами или польскими яблоками в нашей аграрной стране. Додон заставляет всех носить маски, и мы носим, но сам ездит по стране без маски»,

– пытались найти достойные аргументы выступающие.

Затем с импровизированной сцены зазвучали требования политические: правительство в отставку, так как оно не в состоянии обеспечить ветеранам всё вышеперечисленное. После чего часть протестующих отправилась маршем к зданию администрации президента и парламента, скандируя по дороге: «Долой Додона!», «Долой парламент!»

В толпе митингующих не было единства – кто-то выступал на русском языке и уверял, что ветераны не делят граждан страны по национальности, кто-то неистово требовал разговаривать только на румынском и никак иначе.

К концу же митинга с трибуны начали звучать и унионистские лозунги: «Долой правительство, да здравствует Униря!»

Известно, что митинг поддержал глава «Нашей партии» Ренато Усатый – помог транспортом, медицинскими масками и перчатками и финансами, однако сам он не рискнул появиться среди протестующих.

Необходимо отметить, что накануне в Ассоциации молдавских ветеранов заявили, что не имеют никакого отношения к митингу и призвали настоящих ветеранов не поддаваться на провокации и не принимать участия ни в каких акциях. Также в Ассоциации отметили, что с ними не велось никаких переговоров по поводу митингов.

«Просим членов организаций по всей Молдове не подвергать себя рискам во время пандемии и оставаться дома», – призвали в Ассоциации.

«Вчера посмотрел видеообращение мэра Бельц Ренато Усатого и с удивлением узнал, что все мы, ветераны силовых структур, рвёмся принять участие в антиправительственном протесте 17 мая. Это ложь. Бельцкая муниципальная организация Союза офицеров Республики Молдова не только против проведения этой акции, но и обращается к тем немногим ветеранам, которые решили участвовать в ней, с просьбой очень хорошо подумать»,

– обратился к ветеранам глава Бельцкой организации СОРМ подполковник Вячеслав Зеленецкий.

Он уверен, что ветеранов просто хотят использовать определённые политические силы в своих интересах.

«Поверьте, до вас им нет никакого дела, каждый из них преследует свои конкретные цели: кто рвётся к власти, кто отрабатывает закордонные гранты, а кто и вовсе пытается укрыться за вашими спинами от уголовного преследования. А деньги, выделяемые на протест, лучше передать нуждающимся ветеранам, их семьям и вдовам. Так что хорошо подумайте, уважаемые ветераны»,

– отметил подполковник.

С ним согласен и премьер-министр Ион Кику. По его словам, у правительства «диалог с ветеранами всегда был в приоритете», правительство взяло на себя определённые обязанности и последовательно их выполняет. Что касается митингов, то они лишь подвергают опасности здоровье ветеранов, уверен премьер.

Как оказалось, самые активные участники воскресного митинга – прилежные прихожане раскольнической Бессарабской митрополии румынской православной церкви, именно они рассылали приглашения и занимались организационными вопросами.

«Финансовую же поддержку акции обеспечили беглые молдавские олигархи Илан Шор и Влад Плахотнюк, которые, по нашей информации, уже потратили на эту акцию сумму, гораздо более существенную нежели, например, Ренато Усатый. На бывшего премьера и главного лидера так называемой проевропейской оппозиции Майю Санду возложена миссия по обеспечению политической поддержки акции на международной арене, привлечения на сторону митингующих политиков Румынии»,

– пишет молдавский журналист Александр Медведев.

Помитинговав, протестующие объявили акцию закрытой и заявили, что через две недели пройдёт следующий митинг – более многочисленный. Организаторы обратились к полиции, потребовав не наказывать участников митинга.

Однако заместитель главы инспектората общественного порядка полиции Кишинёва Алексей Гроссу уже объявил, что организаторы нарушили карантинные меры, по которым нельзя собираться группами более 50 человек, к тому же митинг не был согласован с муниципалитетом. Размер штрафа за подобные нарушения составляет около 25 тысяч леев (около $1400).