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В Молдове требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию

21 марта 2021, 01:25  •  83 • Украина
Турция, которая первой подписала конвенцию, 20 марта прекратила действие этого документа
В Молдавии гражданские активисты объявили о начале целой серии пикетов перед зданием парламента с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая якобы защищает права женщин.
По словам одной из участниц акции Татьяны Кебак, каждую пятницу у стен парламента будут проходить пикеты до тех пор, пока документ не будет ратифицирован парламентом.
Кроме того, участницы акции передали президенту Молдавии петицию, в которой потребовали отдать президентскую резиденцию в Кондрице для устройства там приюта для женщин, пострадавших от семейного насилия.
К гражданским активистам выходила депутат партии PAS Дойна Герман, пообещавшая, что приложит все усилия для выполнения требований активистов.
Напомним, что Молдавия подписала конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин ещё в 2017 году, однако до сих пор парламент не ратифицировал этот документ. Первой страной, ратифицировавшей конвенцию, была Турция. Однако 20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции.
«Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утверждённой постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики»,
– говорится в президентском указе.
Однако, по словам вице-президента Турции Фуата Октая, это не значит, что власти прекратят защищать права женщин в стране.
«Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, продолжится при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение – в наших традициях и обычаях»,
– цитирует вице-президента Турции молдавское интернет-издание NewsMaker.
А по мнению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, на ответственность государства по предотвращению любого насилия не может влиять «наличие или отсутствие международных конвенций».
В Молдове же обещают продолжение «чёрных пятниц».
Соб. корр. ФСК
На фото. Гражданские активисты в Кишинёве, источник – NewsMaker

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