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В Молдове требуют отставки главы МИДЕИ

14 февраля 2020, 04:39  •  64 • Украина
Чокой не собирается отказываться от своих слов о России
Депутаты фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) и платформы «Достоинство и правда» (PDA), которые не так давно составляли единый политический блок ACUM, 13 февраля во время очередного пленарного заседания парламента выдвинули вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокой. Прозападники недовольны деятельностью Министерства иностранных дел и европейской интеграции, которая. по их мнению, наносит ущерб внешней политике Молдовы и заставляет страну свернуть «в сторону с естественного пути европейской интеграции».
«К сожалению, молдавская дипломатия является заложником этих прискорбных политических процессов, которые приводят к изоляции страны на двустороннем, региональном, европейском и международном уровнях. Внешняя политика используется в качестве идеологизированного инструмента для компрометации стратегических целей в лице возвращения в ценностное и демократическое пространство Европейского Союза. И все эти прискорбные отклонения происходят из-за того, что внешняя политика страны находится в полной зависимости от интересов, чуждых интересам Республике Молдова»,
– заявил депутат от PDA Кирилл Моцпан, представляя вотум недоверия на заседании парламента.
Моцпан отметил, что все эти «пагубные процессы» в МИДЕИ происходят на фоне нарушений Конституции, в которой чётко прописаны полномочия главы государства в области внешней политики. Депутат уверен, что МИДЕИ работает строго по указаниям президента.
Напомним, глава МИДЕИ недавно заявил о том, что российская армия остановила кровопролитие в Приднестровье. Это заявление вызвало волну гнева и у политиков-евроинтеграторов, и у ветеранов, воевавших против ополчения Приднестровья.
«Некоторые заявления и позиции Министерства иностранных дел заслуживают осуждения и противоречат истории, реальности и Конституции государства. Так, Министерство иностранных дел представило свою позицию по поводу конфликта на Днестре достойным осуждения образом. Причём достойным осуждения не только на политическом уровне, но и в уголовном порядке. Мы считаем абсолютно необходимым потребовать отставки министра иностранных дел Чокоя, поскольку на международном уровне Молдову должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают её граждан»,
– настаивал Моцпан.
Спикер парламента Зинаида Гречаный объявила, что резолюция о вынесении вотума недоверия сначала будет передана на рассмотрение в юридическое управление, после чего в течение 14 дней будет вынесено решение.
По мнению зампредседателя парламента, депутата от Партии социалистов Влада Батранчи, вотум, представленный депутатами блока ACUM, является политической декларацией, а не юридическим документом, так как в вотуме не обоснованы конкретные претензии и требования, а только громкие слова и лозунги для СМИ.
«Я не увидел аргументов, которые позволили бы нам говорить о политике министерства. Мы воспринимаем это как политическую декларацию, не более»,
– заявил Батрынча журналистам после заседания парламента.
Глава МИДЕИ заявил, что не собирается ни подавать в отставку, ни отказываться от своих слов о том, что Россия в 1992 году остановила кровопролитие в Приднестровье.
Соб. корр. ФСК
На фото. Глава МИДЕИ Аурелиу Чокой, источник – Интернет-издание NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

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