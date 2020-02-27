В Молдове собираются бороться с унионистами

Президент Молдавии решил всерьёз заняться борьбой с унионистами, которые в последнее время проявляют всё большую активность.

Глава государства считает, что унионизм (присоединение Молдовы к соседней Румынии) угрожает самому существованию государства Молдова и должен быть приравнен к сепаратизму. Но для того, чтобы борьба с этим явлением была успешной, необходимо внести изменения в Основной закон страны, исключив определённые статьи, которые унионисты используют как механизм для ликвидации молдавской государственности.

«К тем, кто выступает за ликвидацию Республики Молдавия, должны быть приняты соответствующие меры со стороны государства. Но для того, чтобы они не пошли в международные суды, как у нас уже было, нужно поменять некоторые нормы Конституции»,

– пояснил Игорь Додон во вторник вечером в эфире телеканала «Primul în Moldova».

По его мнению, следует исключить из Конституции 142-ю статью, в которой сказано «Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении большинством граждан путём проведения референдума». Президент считает, что нельзя давать возможность пересматривать суверенность и независимость государства. В то же время в другой статье Конституции говорится о том, что «выступления за уничтожение государственности (а это то, к чему призывают унионисты. – Ред.) считаются противозаконными», что противоречит 142-й статье.

«Ни в одной стране мира не заложено в Конституции такого разрушения государственности. В нашей Конституции, принятой в начале 1990-х, к сожалению, этот механизм остался»,

– отметил глава государства.

Идея не нова – Игорь Додон говорил об этом ещё в 2015 году, когда Партия социалистов находилась в оппозиции, обещая при первой возможности предложить такую инициативу в парламенте. Став президентом, Додон также не раз собирался запретить все унионистские партии. Сегодня президент обещает провести референдум по вопросу унионизма, после чего объявить идею объединения с Румынией вне закона. То, что результаты референдума позволят это сделать, у главы государства нет сомнений – унионизм не находит поддержки у населения Молдовы.

Референдум такой может состояться не раньше следующего года, после того, как пройдут президентские выборы, назначенные на осень 2020-го.

«Унионистские движения противоречат Конституции Республики Молдовы, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы унионисты и все остальные движения и организации, которые хотят ликвидации Молдавии, были запрещены по закону. Мы этого обязательно добьёмся»,

– уверен Игорь Додон.

Ну а пока унионисты, организовавшись в единый политический блок, каждую неделю проводят митинги протестов в центре молдавской столицы, честно отрабатывая вложенные деньги «западных партнёров». Ну а то, что собирается на эти митинги от силы 50 – 70 человек, это уже мелочи, главное – кричать погромче…