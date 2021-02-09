В Молдове снова намечаются протесты фермеров

Очередные «тракторные протесты» – под политической крышей бывших сторонников Майи Санду

В молдавской партии «Платформа DA» (партия Андрея Нэстасе) бывшие соратники нынешнего президента решили «подлить масла в огонь» – добавить напряжённости в и без того непростую ситуацию в стране.

В понедельник, 8 февраля, председатель парламентской фракции партии «Платформа DA» Александр Слусарь анонсировал новые масштабные протесты фермеров, пообещав перекрыть дороги по всей стране. Причина новых протестов – опасение аграриев потерять будущий урожай, потому что в стране нет оросительной системы, а лето вновь может быть жарким и засушливым.

«Сегодня в районе Штефан-Водэ мы обнаружили очень серьёзную проблему с орошением сельскохозяйственных земель. Вы помните, как премьер-министр Кику, кричал, что к 2021 году он предложит национальную ирригационную программу стоимостью 135 миллионов евро?»

– обвинял депутат.

Как оказалось, ирригационная система всё же есть, причём, по его словам, «уникальная», однако никто не может решить вопрос, как государство может передать эту систему в пользование фермерам – частным предпринимателям, вопрос, который должны решать юристы.

Слусарь уверяет, что использование этой ирригационной системы поможет решить проблему засухи в десятках сёл. Ну а пока проблема не решена, аграрии вновь грозят протестами и перекрытием дорог.

«На последнем рабочем заседании по этому вопросу фермеры заявили, что у них есть только один выход – вновь выходить на протесты. Это будет очередной жест отчаяния против грубой безответственности некоторых чиновников»,

– предупредил Александр Слусарь.

Напомним, что каждый раз протесты аграриев начинаются с экономических и социальных требований, а заканчиваются политическими. Так, в декабре прошлого года фермеры, прибыв в столицу на тракторах, требовали вначале увеличить размер государственной помощи в связи с гибелью урожая от засухи, а завершились протесты требованием отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов. С каждым новым протестом фермеры ведут себя всё более и более агрессивно: во время декабрьских протестов несколько сотрудников полиции получили серьёзные травмы, а сами протестующие пытались въехать на тракторах в здание парламента.