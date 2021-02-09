Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Главная / Украина

В Молдове снова намечаются протесты фермеров

09 февраля 2021, 01:50  •  94 • Украина
Очередные «тракторные протесты» – под политической крышей бывших сторонников Майи Санду
В молдавской партии «Платформа DA» (партия Андрея Нэстасе) бывшие соратники нынешнего президента решили «подлить масла в огонь» – добавить напряжённости в и без того непростую ситуацию в стране.
В понедельник, 8 февраля, председатель парламентской фракции партии «Платформа DA» Александр Слусарь анонсировал новые масштабные протесты фермеров, пообещав перекрыть дороги по всей стране. Причина новых протестов – опасение аграриев потерять будущий урожай, потому что в стране нет оросительной системы, а лето вновь может быть жарким и засушливым.
«Сегодня в районе Штефан-Водэ мы обнаружили очень серьёзную проблему с орошением сельскохозяйственных земель. Вы помните, как премьер-министр Кику, кричал, что к 2021 году он предложит национальную ирригационную программу стоимостью 135 миллионов евро?»
– обвинял депутат.
Как оказалось, ирригационная система всё же есть, причём, по его словам, «уникальная», однако никто не может решить вопрос, как государство может передать эту систему в пользование фермерам – частным предпринимателям, вопрос, который должны решать юристы.
Слусарь уверяет, что использование этой ирригационной системы поможет решить проблему засухи в десятках сёл. Ну а пока проблема не решена, аграрии вновь грозят протестами и перекрытием дорог.
«На последнем рабочем заседании по этому вопросу фермеры заявили, что у них есть только один выход – вновь выходить на протесты. Это будет очередной жест отчаяния против грубой безответственности некоторых чиновников»,
– предупредил Александр Слусарь.
Напомним, что каждый раз протесты аграриев начинаются с экономических и социальных требований, а заканчиваются политическими. Так, в декабре прошлого года фермеры, прибыв в столицу на тракторах, требовали вначале увеличить размер государственной помощи в связи с гибелью урожая от засухи, а завершились протесты требованием отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов. С каждым новым протестом фермеры ведут себя всё более и более агрессивно: во время декабрьских протестов несколько сотрудников полиции получили серьёзные травмы, а сами протестующие пытались въехать на тракторах в здание парламента.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
08 февраля 2021, 18:30
Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели
08 февраля 2021, 21:15
Делиев и Скрипка, или Кликуши погорелых театров на службе у Пиночетика
08 февраля 2021, 21:15
Левочкин цинично воспользуется проблемами Медведчука
08 февраля 2021, 21:15
Жителей Крыма рассортируют «по степени вины перед Украиной»
08 февраля 2021, 19:25
Геруса обвинили в распространении фейков об отключении энергоблоков ТЭС в интересах России
08 февраля 2021, 21:15
«Нам обязательно прилетит от России за телеканалы» – Кулеба
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 20:50
«Рашизм должен уйти»: в Раде начались потасовки из-за заблокированных Зеленским телеканалов
07 февраля 2021, 14:05
Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400
04 февраля 2021, 20:05
Пушков высказался о российском наказании для Латвии
04 февраля 2021, 23:45
Украине предложили заменить в стране все российское на американское
04 февраля 2021, 08:10
Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать
03 февраля 2021, 18:25
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.