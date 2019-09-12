В Молдове считают Приднестровье источником постоянной угрозы

ПМР призывает «не допустить эскалации напряжённости»

В октябре должно состояться совещание участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». И чем ближе октябрь, тем больше накаляются отношения между Кишинёвом и Тирасполем.

Посол США в Молдове Дерек Хоган даже заговорил о возможном срыве переговоров, при этом он отметил, что «западные партнёры» будут крайне недовольны, если переговорный процесс будет сорван».

В Тирасполе также считают, что, заблокировав счета приднестровских предприятий в молдавских банках, Кишинёв сознательно идёт на конфликт.

«Не создают ли в Кишинёве специально такую ситуацию, при которой действующее председательство просто не рискнёт направлять приглашения в адрес сторон и проводить очередное заседание постоянного совещания. Я бы не исключал этого сценария. Никому не нужно конфликтного и шумного очередного заседания», – заявил в эфире Первого приднестровского телеканала заместитель главы МИД ПМР Александр Стецюк.

По его мнению, президент Молдовы хочет «перевести решение приднестровской проблемы с международного на внутримолдавский уровень».

«Есть определённые представления у команды нынешнего президента Молдовы о том, чтобы максимально подмораживать формат постоянного совещания, чтобы Приднестровье в нём не участвовало. Постепенно перекрывают доступ к международным форматам, оставляют в режиме локальных процессов, поджимая, подкручивая Приднестровье, вызывая его на какой-то диалог на уровне двухсторонней коммуникации», – уверен Стецюк.

Также он не исключает того, что обострение ситуации с Приднестровьем помогает Кишинёву решить внутренние конфликты молдавской власти, которых слишком много.

В последнее время Молдова старательно раздувает угли потухающего конфликта между Тирасполем и Кишинёвом, и закрытие банковских счетов приднестровских предприятий – лишь один эпизод.

Так, в парламенте Молдовы уже не стесняются называть Приднестровье угрозой безопасности для всей Молдовы.

Об этом заявил депутат блока ACUM Лилиан Карп, назвав Приднестровье «зоной не только экономической опасности, но и угрозой в адрес безопасности» всего региона. Заодно обвинив Приднестровье в торговле людьми.

«Проблемой этой территории является также торговля людьми», – выдвинул депутат достаточно серьёзное обвинение в эфире TVR Moldova.

Не забыл парламентарий и военные склады на территории Приднестровья, которые охраняет оперативная группа российских войск. При этом Карп заявил, что «большая часть этого вооружения была вывезена контрабандным путём через незащищённую восточную границу, когда Украина была очень лояльной к России», а само Приднестровье, по его словам, – это «плацдарм для подготовки спецслужб Кремля».

Согласна с ним и советник премьер-министра Молдавии Майи Санду по вопросам безопасности Виктория Букэтару, которая также считает, что территорию ПМР следует рассматривать как источник угроз для Молдовы. Букэтару потребовала оценить, сколько боеприпасов находится на военных складах Приднестровья и какого типа эти боеприпасы.

Эти заявления «услышали» «западные партнёры», и вот уже глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил, что ОБСЕ готова предложить «экспертную помощь для оценки технического состояния складов с боеприпасами в селе Колбасна приднестровского региона, учитывая имеющийся у ОБСЕ опыт в этом вопросе». Тем самым обозначив ещё одну сторону возможного конфликта, в Тирасполе не раз делали официальные заявления по поводу того, что военные склады на территории ПМР и утилизация снарядов с этих складов – внутреннее дело Российской Федерации и Приднестровской республики.

Глава ПМР Вадим Красносельский уже обратился к участникам переговорного процесса с призывом «не допустить эскалации напряжённости».