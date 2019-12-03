В Молдове резко поредели ряды унионистов

Румыния не прислала «автобусы дружбы» в Кишинёв, а в ACUM обиделись на Бухарест

1 декабря в Румынии отмечали главный государственный праздник – Национальный день Румынии. В последние годы стало традицией отмечать этот праздник и в Молдове.

На официальном уровне в посольстве Румынии в Кишинёве состоялся торжественный приём, на котором президент Молдовы Игорь Додон поздравлял и благодарил за помощь и поддержку, уверяя, что в основе отношений между странами «лежит не только историческое прошлое, но и культурные и межличностные связи, расширение двусторонних проектов, которые успешно реализуются в различных секторах».

Подразделения Национальной армии Молдовы приняли участие в воскресном параде в Бухаресте.

В Кишинёве также состоялся если не парад, то шествие с румынскими флагами по центральным улицам, организованное унионистскими партиями и организациями.

«В воскресенье в полдень организовали манифестацию с духом и мыслями румынизма. Пришло время истинных объединителей. Следует признать: два государства – одна нация с единым законодательством»,

– заявил председатель движения Sfatul Țării-2 Николай Дабижа, выступая у здания, где в 1918 году правительство Молдавии под давлением румынских оккупационных войск приняло решение о вхождении страны в состав Румынии.

Всё это повторяется каждый год. Однако в этом году в «День Великой Румынии» (именно так называется в Молдавии этот праздник) что-то пошло не так…

Понятно, что каждый год на праздник выходили ярые сторонники «Унири» – объединения с Румынией. Но в этом году случилась катастрофа – на митинг пришло менее двухсот человек.

Причина оказалась банальной – все прошлые годы из Бухареста ехали автобусы с «массовкой» в поддержку «братской Молдовы», а в этом году в Румынии решили не тратить зря деньги.

А вторая причина провала митинга связана, по мнению молдавского журналиста Александра Медведева, с обидой блока ACUM на официальный Бухарест.

«Традиционно создающие эффект толпы, сторонники блока ACUM отказались не только от участия в кишинёвском мероприятии, но и не были замечены среди почётных гостей на торжествах в Бухаресте. Столь необычное поведение «единственных расово верных проевропейцев Молдовы» связано с позицией, которую заняли власти Румынии во время отставки правительства Майи Санду, согласившись на сотрудничество с новым кабмином Молдовы»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».

В результате же все смогли лишний раз убедиться в том, что без поддержки извне молдавские унионисты могут собрать не более двух сотен человек, а если учесть количество представителей СМИ, присутствовавших на празднике, то и того меньше.

Тем не менее, посол Румынии в Кишинёве Даниэль Ионицэ не так давно выступил с критикой сбора подписей под петицией за возвращение в школы предмета «История Молдавии». Сегодня в школах, как ни странно, нет такого предмета, вместо него дети изучают «Историю Румын».

«Любое движение по этой линии будет тщательно оценено в нужное время в Бухаресте. Я думаю, что мы долгое время были в некотором замешательстве, касающемся того, как сообщать об этих вопросах. Когда мы говорим об истории румын, речь идёт, в том числе, об истории граждан, проживающих на этой земле»,

– заявил тогда Даниэль Ионицэ. Вот только не удаётся убедить молдаван, что они на самом деле являются румынами.

Что до общей картины румынизации Молдовы, здесь всё по-прежнему: румынские паспорта как выдавались, так и продолжают выдаваться.