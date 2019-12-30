В Молдове решили оценить масштабы утраты населения

Грандиозный проект UNFPA уже начал свою работу в декабре 2019 года и будет завершён к концу 2021 года

Молдавские власти всерьёз озаботились проблемой утраты населения и решили узнать, насколько всё плохо. В связи с этим уже запущен проект по сбору статистических данных о населении страны, об этом объявило Национальное бюро статистики (НБС). В рамках этого проекта также впервые будет дана оценка миграции населения. НБС проведёт подсчёт численности населения по всем населённым пунктам Молдовы, будут собраны данные о возрасте, поле и о том, где проживают граждане страны, а также данные о смене места жительства и о пересечении границ, для чего будут задействованы данные Генеральной инспекции пограничной полиции Республики Молдова.

Этот грандиозный проект уже начал свою работу в декабре 2019 года и будет завершён к концу 2021 года. Для проведения такой масштабной работы бюро статистики даже получит новое современное оборудование, которое поможет молдавским социологам оценить население страны по всем параметрам.

А профинансируют всё это фонд ООН по населению (UNFPA) и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC). Как сообщает НБС, этот проект входит в Рамочную программу партнёрства ООН и Молдовы. Выделят же на него более полумиллиона долларов – сумма для бедной Молдавии значительная.

Некоторые молдавские эксперты уже прокомментировали эту новость, привязав проект НБС к грядущим президентским выборам в 2020 году. Иначе для чего же ещё нужны такие данные о населении Молдовы конкретно по каждому региону страны? Не иначе как для того, чтобы в предвыборной борьбе знать, на какие преобладающие группы населения делать упор в каждом конкретном регионе.

И только единицы предлагают вспомнить, что за этим проектом стоит UNFPA – этот фонд финансирует большинство мировых программ, которые занимаются «проблемами народонаселения и репродукционного здоровья». Звучит красиво, однако демографы всего мира всё чаще говорят о том, что на самом деле UNFPA занимается демографическим сдерживанием стран третьего мира. Таких, как Молдавия, например. Правда, население Молдовы и так катастрофически не только сокращается, но и стареет.

По данным НБС всего за пять лет (с 1 января 2014 по 1 января 2019 года) в стране стало на 200 тысяч меньше молодых людей в возрасте до 30 лет. А молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет за те же годы стало меньше почти на 60 тысяч. За последние пять лет население Молдавии каждый день сокращалось на сто человек.

Летом 2019 года ООН уже сделала прогноз, согласно которому через 30 лет население Молдавии не превысит 1 миллиона 400 тысяч человек. Для сравнени: в 2014 году население страны составляло без малого три миллиона.

«У нас нет никаких аргументов, которые мы могли бы противопоставить этим пессимистическим прогнозам. Если в настоящее время в Молдове проживает порядка трёх миллионов человек, то население сократится в два раза. Но при условии, если сохранятся актуальные тенденции демографических, социальных, экономических и политических процессов»,

– прокомментировал прогнозы ООН председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Так что в деле сокращения своего населения Молдова справится и сама, без помощи UNFPA.