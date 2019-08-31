В Молдове разгорается новый скандал: аэропорт продан, правительство было в курсе

Компания NR Investments Ltd опубликовала 29 августа официальное заявление «о завершении процесса покупки 95% Avia Invest SRL, концессионной компании международного аэропорта Кишинэу». Сделка была закрыта в среду, 28 августа.

«Мы обещаем быть полностью прозрачными в администрации международного аэропорта Кишинэу и полностью использовать его потенциал, привлекая дополнительные инвестиции для увеличения трафика и улучшения обслуживания как авиакомпаний, так и пассажиров», – говорится в офиц иальном пресс-релизе, опубликованном на молдавском новостном сайте UNIMEDIA .

Кроме того, новый хозяин аэропорта Натаниэль Ротшильд успокаивает молдаван тем, что его компания не интересуется политикой, а будет заниматься исключительно проблемами аэропорта. Ну а кульминацией сделки, по его словам, будет «взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, включая министра экономики и инфраструктуры Молдовы Вадима Брынзана и премьер-министра Майи Санду». Компания NR Investments будет «тесно сотрудничать с правительством Молдовы в расширении аэропорта и обеспечении его качества в соответствии с лучшими европейскими стандартами».

Напомним, 23 августа в Кишинёве прошло экстренное заседание Высшего совета безопасности для обсуждения законности передачи в концессию Международного аэропорта Кишинёв. Тогда было решено заблокировать все возможности изменения собственников компании Avia-invest.

«Со всей ответственностью заявляю, что собственники Avia-invest остаются прежними, а по концессионному договору ведётся расследование. В данном случае речь не идёт о продаже аэропорта, который остаётся в собственности государства», – заявил Игорь Додон, выступая на Совете безопасности.

Тогда некоторые эксперты попытались сказать, что спорить с Ротшильдами – дело непростое, однако на их мнение власти не обратили внимания, уверенные в своей правоте…

А 30 августа появилась ещё одна шокирующая новость: оказалось, что министр экономики Вадим Брынзан и премьер-министр Майя Санду лично встречались с Нэтом Ротшильдом 10 и 19 августа.

Сегодня Брынзан уверяет, что встречи эти были «из вежливости» и на них не обсуждались вопросы купли-продажи аэропорта.

«Хочу прояснить: мы не вели переговоров и консультаций с этой компанией. Это было данью вежливости», – объясняет Брынзан.

По его словам, 19 августа 2019 года NR Investments Ltd объявила «о подписании прямого соглашения о выкупе 95% акций концессионера Avia Invest, которые принадлежали кипрской компании Komaksavia Airport Invest Ltd». Однако эта сделка была заблокирована Генеральной прокуратурой после заседания Высшего совета безопасности.

«NR Investment Ltd перепрыгнула через нашу голову и зашла через заднюю дверь. Эта тактика заявлений имеет чёткую цель: оказать давление и ослабить позицию правительства в потенциальном судебном процессе. Пытаются запугать правительство», — оправдывается министр. При этом он уверяет, что аэропорт остаётся государственной собственностью.

29 августа правительство Молдовы распространило пресс-релиз с заявлением, что никто в правительстве не вёл никаких переговоров с Натаниэлем Ротшильдом о продаже аэропорта.

В ответ в NR Investments заявили: «...представители нашей компании провели несколько закрытых встреч с министром экономики и премьер-министром, прежде чем двигаться вперёд», – сообщает NewsMaker.

«Это очень неприятная история, которая демонстрирует, что левая рука не знает, что делает правая. Причём получается, что контракт составлен так, что можно продавать это право ещё десять раз, и неизвестно, кто будет реальным концессионером аэропорта к концу срока концессии», – прокомментировал ситуацию экономический эксперт Виктор Чобану. По его мнению, для того чтобы делать какие-то выводы, нужно знать, что произошло на самом деле, сейчас же власти пытаются скрыть какую-то информацию.

«А потом, скорее всего, объяснят населению, что Ротшильд – это лучший из худших вариантов. Я не вижу возможностей государства защитить себя за рубежом в этой ситуации. Если посмотреть на все суды за рубежом с участием Молдовы, ощущение такое, будто их намеренно проигрывают», – уверен Чобану.

Адвокат Ион Дрон также считает, что комментировать ситуацию пока невозможно, поскольку никто толком не знает содержания контракта о концессии.

«И здесь важно заметить, что никто из представителей властей ещё не говорил об этом в юридической плоскости. Все говорят в экономической, политической, но не было комментариев юристов. То ли у министерства экономики нет юристов, то ли им нечего сказать, то ли есть что скрывать», – считает эксперт.

«Если после заседания Высшего совета безопасности некоторые государственные учреждения действовали в противоречии с тем, что было согласовано на заседании 23 августа, это очень серьёзно, и компетентные органы должны расследовать этот факт, чтобы не допустить дальнейшего ущемления интересов Республики Молдова», – заявил президент Молдовы Игорь Додон. Поможет ли это вернуть аэропорт Молдове – никто уже не знает.