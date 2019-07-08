В Молдове продолжают потихоньку героизировать румын-нацистов

Кладбище пособников Гитлера назвали «ориентиром благодарности за жертву румынских воинов»

На фоне бурной политической жизни Молдовы потерялась новость об открытии в селе Стойканы Сорокского района Республики Молдова монумента на месте погребения 78 румынских солдат, погибших в года Второй мировой войны.

«Здесь на румынской земле Стойканы погребены румынские воины, которые перешли Прут в 1941 году, чтобы освободить Бессарабию от советского вторжения. Сии 78 солдат, что покоятся вечным сном на этом кладбище, пролили кровь за мир, свободу и национальные ценности наших потомков. Вечная память» – гласит надпись на монументе.

Мероприятие прошло торжественно – на него приехали и не только представители руководства уезда Бузэу (Румыния), но и военные румынской армии, и священники из церкви Святого Саввы в г. Бузэу, который является побратимом Сорокского района.

«Завершён ещё один проект, кладбище румынских воинов в селе Стойкань Сорокского района, Республика Молдова стало ориентиром благодарности за жертву румынских воинов, погибших во время Второй мировой войны!» – сказал на торжественной церемонии мэр Бузэу Петре Эммануил Негу, сообщает румынская газета Buzoienii.

Издание отмечает, что Негу поблагодарил «всех, кто причастен к почитанию памяти наших героев». И закончил свою речь призывом: «Вечная память румынским воинам!»

А мэр г. Сороки Виктор Сэу в своём выступлении вспомнил, как его дед воевал в румынской армии, а потом прожил долгую жизнь и умер в сто лет.

«Он был ветераном войны, служил у короля Михая, воевал под Констанцой. Прошёл войну и советские лагеря. В Сороки приезжал неоднократно. В 2018 году родился его праправнук, и мы все ездили к деду. Это событие отмечали пять поколений», – рассказал Виктор Сэу такую трогательную историю о своём родственнике.

И всё бы хорошо, если только не знать историю. Или забыть тот факт, что румыны перешли границу Советского Союза 22 июня 1941 года в составе гитлеровской армии. Другими словами, они пришли как враги – с целью убивать и захватывать. А в селе Стойканы действительно в июле 1941 года шли ожесточённые бои Красной армии с частями вермахта. И вермахт потерял в тех сражениях 8000 своих солдат, по большей части румын.

Сегодня в Молдове происходит ползучая героизация погибших на молдавской земле румын в годы Великой Отечественной войны, румын, которые пришли как завоеватели.

Уже с июня 1941 года Молдавская ССР оказалась в румынской оккупации. За три года которой было вывезено на работы в Германию около 50 тысяч молдаван, ещё 200 тысяч умерли от голода, потому что весь скот и всё зерно регулярно конфисковывалось на нужды румынской армии. Это не считая уничтоженных более 200 тысяч евреев и цыган.

Сегодня об этом мало кто помнит, зато погибшие румыны, которые пришли забрать последнюю корову у прабабки сегодняшнего униониста, почитаются как герои и освободители.