Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего "Рустави...
Легендарный Воланд из сериала призвал народ и власти Грузии жестко покарать вед...
«Сделка — на стадии реализации»: в Москве и Анкаре рассказали о поставках Турции...
Главная / Украина

В Молдове продолжают потихоньку героизировать румын-нацистов

08 июля 2019, 21:09  •  39 • Украина
Кладбище пособников Гитлера назвали «ориентиром благодарности за жертву румынских воинов»
На фоне бурной политической жизни Молдовы потерялась новость об открытии в селе Стойканы Сорокского района Республики Молдова монумента на месте погребения 78 румынских солдат, погибших в года Второй мировой войны.
«Здесь на румынской земле Стойканы погребены румынские воины, которые перешли Прут в 1941 году, чтобы освободить Бессарабию от советского вторжения. Сии 78 солдат, что покоятся вечным сном на этом кладбище, пролили кровь за мир, свободу и национальные ценности наших потомков. Вечная память» – гласит надпись на монументе.
Мероприятие прошло торжественно – на него приехали и не только представители руководства уезда Бузэу (Румыния), но и военные румынской армии, и священники из церкви Святого Саввы в г. Бузэу, который является побратимом Сорокского района.
«Завершён ещё один проект, кладбище румынских воинов в селе Стойкань Сорокского района, Республика Молдова стало ориентиром благодарности за жертву румынских воинов, погибших во время Второй мировой войны!» – сказал на торжественной церемонии мэр Бузэу Петре Эммануил Негу, сообщает румынская газета Buzoienii.
Издание отмечает, что Негу поблагодарил «всех, кто причастен к почитанию памяти наших героев». И закончил свою речь призывом: «Вечная память румынским воинам!»
А мэр г. Сороки Виктор Сэу в своём выступлении вспомнил, как его дед воевал в румынской армии, а потом прожил долгую жизнь и умер в сто лет.
«Он был ветераном войны, служил у короля Михая, воевал под Констанцой. Прошёл войну и советские лагеря. В Сороки приезжал неоднократно. В 2018 году родился его праправнук, и мы все ездили к деду. Это событие отмечали пять поколений», – рассказал Виктор Сэу такую трогательную историю о своём родственнике.
И всё бы хорошо, если только не знать историю. Или забыть тот факт, что румыны перешли границу Советского Союза 22 июня 1941 года в составе гитлеровской армии. Другими словами, они пришли как враги – с целью убивать и захватывать. А в селе Стойканы действительно в июле 1941 года шли ожесточённые бои Красной армии с частями вермахта. И вермахт потерял в тех сражениях 8000 своих солдат, по большей части румын.
Сегодня в Молдове происходит ползучая героизация погибших на молдавской земле румын в годы Великой Отечественной войны, румын, которые пришли как завоеватели.
Уже с июня 1941 года Молдавская ССР оказалась в румынской оккупации. За три года которой было вывезено на работы в Германию около 50 тысяч молдаван, ещё 200 тысяч умерли от голода, потому что весь скот и всё зерно регулярно конфисковывалось на нужды румынской армии. Это не считая уничтоженных более 200 тысяч евреев и цыган.
Сегодня об этом мало кто помнит, зато погибшие румыны, которые пришли забрать последнюю корову у прабабки сегодняшнего униониста, почитаются как герои и освободители.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 14:24
В Совфеде прокомментировали отмену телемоста Украины с Россией
08 июля 2019, 17:39
«Лишила Швецию великодержавия»: какую роль Полтавская битва сыграла в истории России и Европы
08 июля 2019, 20:54
Зеленский рассказал, когда поедет в США
08 июля 2019, 12:39
Зеленский проверил позиции украинской армии после разведения сил у Станицы Луганской
08 июля 2019, 20:54
«Националисты диктуют правила всей стране»: почему отменён телемост между Украиной и Россией
08 июля 2019, 15:54
Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах в новом формате в Минске
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругал...
08 июля 2019, 04:54
Он позволил себе то, что не позволено Грузии": Саломе Зурабишвили отчитала матер...
08 июля 2019, 08:09
"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз про...
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журн...
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно для полного уничтожения страны
04 июля 2019, 22:54
Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо
07 июля 2019, 12:24
«Обосновать неприязнь»: в Брюсселе назвали Россию помехой в борьбе с угрозами безопасности ЕС
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "ценным свидетелем" Украины по MH17
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.