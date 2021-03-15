В Молдове предлагают ввести режим чрезвычайного положения

Санду поручила разработать план за три дня

Президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), главной темой повестки дня которого стала эпидемиологическая ситуация в стране. В заседании принимали участие представители правительства и парламента, мэр молдавской столицы и специалисты в области здравоохранения.

После заседания Майя Санду выступила на брифинге и заявила, что ВСБ порекомендовал правительству и парламенту объявить в стране двухнедельное чрезвычайное положение.

«В связи с ухудшающейся ситуацией и плохими прогнозами мы решили, что необходимы более строгие меры. Речь идёт о безопасности и интересах государства. На заседании мы выслушали жёсткие замечания специалистов в области здравоохранения: потери сравнимы с ежедневным крушением самолёта с нашими гражданами. Поэтому пора перестать прятать голову в песок»,

– рассказала президент.

В связи с рекомендациями ВСБ, она поручила правительству разработать за три дня план чрезвычайного положения и передать этот план в парламент для утверждения. При этом в документе должен быть не только перечень жёстких ограничений, но и список тех граждан, которые могут от этих ограничений пострадать, а также должны быть определены компенсации всем тем, кто не сможет работать.

Кроме того, было решено ускорить проведение вакцинации и организовать онлайн-регистрацию на вакцинацию и увеличить в продаже количество тестов.

По мнению бывшего вице-премьера Молдавии Александра Муравского, для того, чтобы жёсткие карантинные меры дали эффект, необходимо законопослушное население, которое будет строго придерживаться всех ограничений, и сильная власть, способная обеспечить выполнение этих ограничений.

«Ни того, ни другого в современной Республике Молдова нет. Поэтому, думаю, что локдаун не принесёт ничего, кроме дополнительных экономических потерь и усиления озлобленности населения. Исходя из этого, все усилия надо направлять на обеспечение в максимально короткий срок вакцинации максимально возможного числа жителей»,

– считает Муравский.

Однако исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой уверен, что введение чрезвычайного положения необходимо, ведь в условиях ЧП даже правительство с неполными полномочиями получает дополнительные рычаги для принятия жёстких решений.

По мнению же эксперта в области общественного здоровья Аллы Токарчук, жёсткие карантинные меры необходимы, как минимум, на три недели, только тогда они дадут результат.

«Коллективный иммунитет может появиться только после того, как переболеет большая часть населения, а также будет завершена массовая вакцинация. Для того чтобы её закончить до конца года, необходимо делать 17 тысяч прививок ежедневно. Такой возможности на данный момент нет. Ситуацию можно преодолеть только соблюдая жёсткий, по все правилам, карантин, но эффект появится только после третьей недели»,

– рассказала журналистам Алла Токарчук.