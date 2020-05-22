В Молдове попытались отправить в отставку генпрокурора

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью требует ордер на арест Плахотнюка

В начале недели генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло в своём выступлении на брифинге рассказал о том, как проходит расследование дела «о краже миллиарда из банковской системы страны» и озвучил первые результаты следствия.

Стояногло заявил, что Генпрокуратура обвиняет беглого олигарха, экс-главу Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка в организации финансовых махинаций в банковской сфере. А Вячеслав Платон, который отбывает наказание по этому обвинению, отправлен в тюрьму незаконно и «дело против него было полностью сфабриковано».

Ответ оппозиции не заставил себя долго ждать. Уже в четверг в Конституционном суде Молдавии рассматривали вопрос «о законности внесения поправок к закону «О прокуратуре», которые касаются назначения генпрокурора и его заместителя.

Под стенами здания КС, пока шло заседание суда, собрался митинг в поддержку генпрокурора Александра Стояногло. Выступая на митинге, гражданский активист Павел Григорчук рассказал о том, что появилась информация – оппозиция решила убрать Стояногло, который слишком быстро стал расследовать дело о краже миллиарда. Если у оппозиции это получится, Григорчук призывает молдаван «объявить неповиновение всей молдавской системе юстиции, которая работает на Плахотнюка».

«В этой связи, нам – всему молдавскому обществу, не останется ничего другого, как обратиться к Совету Европы, чтобы они нам выслали миссию судей и прокуроров, которые будут работать в молдавских судах, от районного до Конституционного, и прокуроров, которые будут работать во всех органах гособвинения, как это было сделано в Албании и в некоторых других балканских странах, где также система юстиции подчинялась законам коррупции, а не здравомыслию, праву и принципам справедливости»,

– считает Григорчук.

По мнению молдавского политолога Корнелиу Чуря, у оппозиции слишком разные цели и задачи, чтобы они могли выступать единой силой. Нынешний же кризис спровоцирован не проевропейской оппозицией в лице Майи Санду и Андрея Нэстасе, они-то как раз хорошо понимают, что пока не пришло их время и нужно просто переждать. Кризис нужен олигархам, которые стоят за группами Pro Moldova и «Шор».

«Этот кризис спровоцирован не для того, чтобы создать новое парламентское большинство и новое правительство, а чтобы заставить социалистов пойти на определённые уступки по аэропорту и по расследованию дела о краже миллиарда. Их истинная цель – именно в том, чтобы добиться уступок для себя, а не в том, чтобы сформировать новое парламентское большинство»,

– считает Чуря.

В Демократической партии Молдовы выступили с заявлением в адрес «проевропейской» оппозиции.

«Мы призываем правую оппозицию не дать себя обмануть группе Шор-Канду, которая не хочет проевропейского правительства, потому что это будет означать справедливость, прозрачность в финансировании и окончательность в резонансных делах. Мы призываем все политические силы в парламенте объединить усилия и бороться не между собой, а с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения»,

– говорится в публичном обращении ДПМ, которое зачитал в парламенте в четверг депутат-демократ Александр Жиздан.

К вечеру 21 мая Конституционный суд своим решением признал «ряд положений законодательства об отставке генерального прокурора, об отборе кандидатов на пост генпрокурора и о порядке его назначения» неконституционными. Однако это решение никак не повлияет на действующего генпрокурора Молдовы Александра Стоянгло. Расследование «кражи миллиарда» будет продолжено. А прокуратура по борьбе с организованной преступностью уже потребовала ордер на арест на имя Владимира Плахотнюка.