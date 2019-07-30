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В Молдове планируют отменить запрет на российское телевидение

30 июля 2019, 16:24  •  22 • Украина
Зинаида Гречаный: «Мы готовим решение этого вопроса»
Новая молдавская власть собирается отменить запрет, введённый правительством «демократов» в 2017 году – на трансляцию российских телевизионных передач.
Согласно закону «По борьбе с иностранной пропагандой» была запрещена трансляция «программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». По сути же, закон этот касался именно российского телевидения. Было разрешено транслировать лишь развлекательные программы.
Хотя и новый парламент успел принять новый Кодекс теле- и радиовещания, который, однако, оставил запрет на трансляцию российских телепередач в силе. О том, что готовится решение об отмене этого запрета, рассказала спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный.
«Из этой ситуации необходимо найти выход, так как пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие. В настоящее время мы готовим решение этого вопроса», – рассказала Зинаида Гречаный в интервью российским СМИ.
Ранее и президент Молдовы Игорь Додон, который был против принятия парламентом этого закона, не раз говорил, что запрет на трансляцию телепередач из России недопустим. Также этот вопрос поднимался во время визита делегации из Молдавии в Государственную Думу Российской Федерации.
А президент Молдовы заявил о том, что новое правительство отменяет все запреты на поездки государственных чиновников в Российскую Федерацию. Запрет был принят на законодательном уровне предыдущим правительством Павла Филипа в марте 2017 года.
«Министрам, депутатам и другим государственным чиновникам запрещалось ездить в Россию. Якобы это для них небезопасно. Вот такие действия бывшей власти и привели к тому, что Молдова испортила отношения и с Россией, и с Западом. И теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», – отметил глава государства.
По словам президента, соответствующие указания уже получены министерством иностранных дел и другими структурами. И недавно в Москве побывали с визитами и министр обороны Молдовы, и вице-премьер по реинтеграции, и многие депутаты.
«Состоится и встреча министров иностранных дел двух стран, и премьер-министр Майя Санду должна поехать с визитом в Москву. Соответствующее приглашение от премьер-министра России Дмитрия Медведева она получила», – напомнил президент.
Кристина СЫРБУ для ФСК

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