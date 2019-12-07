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В Молдове отменяют антироссийский закон – Румыния грозит оставить Кишинёв без денег

07 декабря 2019, 19:09  •  99 • Украина
Великорумынский проект остаётся в силе
Председатель комиссии по культуре, образованию, науке, молодёжи, спорту и СМИ парламента Республики Молдова Адриан Лебединский заявил о готовности правящей Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) отменить закон о запрете иностранной пропаганды. Закон не только посягает на одну из основных гражданских свобод, но и просто не имеет смысла – люди продолжают получать информацию из России по Интернету и спутниковому ТВ.
Этот закон был одобрен фракцией унионистов в парламенте в 2017 г. Под иностранной пропагандой подразумевается продукция российских теле- и радиоканалов. Граждан Молдавии лишили права доступа к информационно-аналитическим и военно-патриотическим программам российского телевидения и радио, тогда как западные информационные ресурсы вещают на Молдавию без ограничений.
В ответ на это Румыния намерена сократить финансовую поддержку Кишинёву.
«Поддержка со стороны Румынии, в частности, финансовая… будет пересмотрена в зависимости от конкретных действий нового правительства и строго обусловлена продолжением реформ, важных для… продвижения [Молдовы] по европейскому пути развития»,
– заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

При этом президент Молдовы Игорь Додон поздравил президента Румынии Клауса Йоханниса с переизбранием на второй срок и пригласил его к себе: «Я очень надеюсь, что один из первых визитов господина Йоханниса будет совершён в Кишинёв». Румынский президент, может быть, и приедет, но на отказ от построения «Великой Румынии» с поглощением Молдовы Бухарест не пойдёт.
Соб. корр. ФСК
Фото: golos.md

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