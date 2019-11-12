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В Молдове отказались признавать своим гражданином родившегося в Крыму ребёнка

12 ноября 2019, 17:39  •  75 • Украина
Что бывает, если впустить геополитику в дом
Пока молдавские политики пытаются найти выход из очередного политического кризиса, в пресс-центре IPN в Кишинёве 11 ноября состоялась пресс-конференция, на которой также пытались найти выход – из неразрешимой ситуации, созданной на пустом месте по вине политиков.
Организатор пресс-конференции – председатель общественной организации Moldova mea Фёдор Гелич – рассказал о фантастической (по-другому назвать не получается) истории, в которую попала гражданка Молдовы. Вся её вина которой заключается в том, что она неосмотрительно родила ребёнка в Крыму, в Севастополе, с этого и начались все её приключения.
Евгения Рупа приехала в Севастополь с двухлетним сыном на отдых, будучи беременной. В Крыму ребёнок заболел, и ей пришлось задержаться дольше, чем планировалось, в результате чего Евгения родила мальчика в севастопольском роддоме, где ей и выдали полагающуюся справку о рождении ребёнка гражданкой Республики Молдова.
После этого ей пришлось ехать в Москву в посольство Молдовы и там на основании справки о рождении Евгения Рупа получила временный документ на ребёнка, который был действителен до 7 ноября. На основании этого временного документа в Молдавии ей должны были выдать свидетельство о рождении молдавского образца, рассказал предысторию Фёдор Гелич.
Путешествие в Москву с новорождённым ребёнком за временным документом – это и так достаточно проблематично, однако, как оказалось, приключения только начинались.
В Молдове, в Ниспоренском Агентстве публичных услуг документы сначала взяли, однако через неделю заявили, что из Кишинёва пришёл запрет выдавать свидетельство о рождении. Основание – рождение на территории, не признанной мировым сообществом.
«Пока весь мир не признает Крым территорией Российской Федерации, свидетельство о рождении мы выдать не сможем», – цитирует Евгения Рупа чиновников Агентства публичных услуг.
На вопрос что же делать и куда обращаться, ей посоветовали отдать ребёнка в детский дом, потому что у него, как сказали чиновники, «никогда не будет ни паспорта, ни других документов».
По мнению психолога Николая Парчевского, эта ситуация – и нарушение прав человека и «какой-то дипломатический нонсенс». Он пообещал подключить к решению проблемы международные и национальные правозащитные организации.
Председатель общественной организации Moldova mea Фёдор Гелич планирует направить запросы касательно ситуации, в которой оказалась Евгения Рупа, в парламент и в прокуратуру
По-человечески, полный абсурд получается: Молдова не признаёт ребёнка, рождённого молдавской гражданкой, только по той причине, что он появился на свет в Севастополе! И даже грозит малышу, что он теперь обречён жить без документов гражданина Молдовы, «пока весь мир не признает Крым территорией Российской федерации». Спрашивается, при чём тут полуостров и его статус, если его биологическая мать – гражданка Молдовы, а дети рождаются по воле Божьей, вне зависимости от того, где в данный момент находится роженица?
Совершенно дикий случай, показывающий, до какого абсурда можно дойти, если пустить в дом геополитику. Молдова, имея огромную демографическую проблему, связанную с оттоком населения, отказывается от нового гражданина только потому, что он родился в «не положенном» месте – на Крымском полуострове.
А чего стоит «совет» чиновников матери отдать собственное дитя в детский дом? Женщину с ребёнком также не выпускают из страны, чтобы она оформила новорождённому российские документы.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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