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В Молдове опубликован отчёт о расследовании кражи миллиарда

05 июля 2019, 15:09  •  103 • Украина
В четверг, 4 июля, СМИ Молдовы получили текст отчёта Kroll 2 – расследования «кражи века», когда из банковской системы страны исчез миллиард долларов. Как оказалось, в отчёте речь идёт о выводе из страны не одного, а трёх миллиардов долларов. Главное имя в отчёте – это имя беглого Илана Шора, главы партии «Шор», который сбежал из страны вместе с Владом Плахотнюком. Кроме Шора в документе фигурируют ещё имена связанных с ним лиц.
Отчёт Kroll 2 представлен на английском языке, содержит 154 страницы, однако большие фрагменты в документе закрашены и непонятно, о чём там идёт речь.
Международные эксперты, занимающиеся расследованием «кражи века», представили в отчёте схему вывода денег из страны. 77 компаний, принадлежащих Илану Шору, взяли кредиты у банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, что привело к их банкротству.
Kroll 2 подробно описывает, как предоставлялись сомнительные кредиты в десятки миллионов долларов на примере банка Banca de Economii (BEM) – по устному распоряжению руководителей Исполнительного комитета BEM. Решения о предоставлении кредитов принимали на заседаниях без участия представителей государства, хотя они и были в составе совета ВЕМ. При этом представители государства ничего не знали о решении банка выдать многомиллионные кредиты. В отчёте отмечается, что в некоторые месяцы проходило более десяти таких заседаний.
В итоге детективы Kroll 2 насчитали, что, начиная с 2012 года, компании Шора получили займы в размере почти трёх миллиардов долларов. Эти деньги были выведены через счета двух латвийских банков Privatbank и ABLV, а также через счета банков Молдовы и России. Самая большая сумма – $2,3 млрд – прошла через Privatbank.
Вячеслав Негруца, бывший министр финансов, уверен, что те, кто фигурирует в отчёте, уже давно сбежали из страны.
«Тех, о ком там говорится, в стране уже нет. Даже если прокурор потребует снятия неприкосновенности некоторых депутатов, я уверен, что прокурор будет осознавать, что лиц, чьи имена он произносит, нет в зале. Там много людей – список, вероятно, длинный», – считает Негруца.
Впрочем, пока все могут спать спокойно – антикоррупционная прокуратура держит в тайне список конечных выгодополучателей, который, по уверениям, уже есть в прокуратуре. Однако обнародовать этот список можно будет лишь после согласия компании Kroll, чтобы не навредить следствию, которое ещё не окончено.
«И никаких сенсаций: как сказал депутат Александру Слусарь, «миллиард украли под руководством Демпартии, при попустительстве руководителей определённых госучреждений». Но разве мы этого не знали и без Слусаря? Похитители миллиарда спрятали деньги, скрыли следы, власть не вернула ничего, и вот мы снова слышим: ш-ш-ш, тихо, никаких фамилий, воры могут услышать и обидеться», – написала молдавская журналистка Василиса Фрунзе.
«В этом отчёте сотни фирм и тысячи лиц. В том числе и известные политики и их родственники. Всё это – до вынесения вступивших в силу решений судов не является общедоступной информацией», – объяснил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.
Однако президент Молдовы Игорь Додон настроен решительно: он считает, что нужно разбираться не только с теми, кто украл и с теми, кто помогал украсть, но наказать следует и тех, кто всё знал и все эти годы молчал.
«Я думаю, что когда этот Kroll 2 читали в прокуратуре или в Нацбанке, они говорили: «Дилетанты, у нас больше информации». Даже прокурор говорил об этом с трибуны парламента. Они всё знали, но молчали. И вот с этим нужно разбираться», – уверен президент.
«Это дело не будет оставлено просто так, а те, кто думает, что, уйдя с той или иной должности, избежит наказания, – ошибаются. Ничего не будет «списано». С этим всем нужно будет разобраться – почему пять лет все эти документы были и они ничего не делали», – предупредил президент.
По материалам СМИ

Фонд Стратегической Культуры

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