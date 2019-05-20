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В Молдове оппозиция несёт первые потери

20 мая 2019, 20:39  •  78 • Украина
От Нэстасе ушла партийная организация Сорок
В то, что депутаты молдавского парламента смогут сесть за стол переговоров и договориться о создании парламентской коалиции, не верят уже и самые отчаянные оптимисты. Все разговоры о необходимости создания коалиции большинства ведутся по инерции. Между тем разочарование населения Молдовы растёт день ото дня. И если социалисты, согласно социологическим опросам, не потеряют количество депутатских мандатов от досрочных выборов, то оппозиционный блок ACUM уже начал нести потери благодаря непоследовательному поведению своих лидеров.
Напомним, политический блок ACUM состоит из двух оппозиционных партий: партия «Действие и солидарность» (PAS, лидер Майя Санду) и политическая партия «Платформа "Достоинство и правда"» («Платформа DA», лидер Андрей Нэстасе).
В городе Сороки все 13 членов территориальной организации «Платформы DA» заявили о своём выходе из партии. В заявлении о выходе они указали причину – невозможность далее терпеть унижения со стороны партийного руководства. Также в заявлении указано, что «политическая грязь и корыстные игры, подкреплённые жаждой власти, рано или поздно становятся явными, а инфантилизм и эгоизм в борьбе за власть стали препятствиями для развития».
Заявление о выходе из партии опубликовано молдавским интернет-изданием agora.md.
Подписавшие заявление политики уверяют, что не отказываются от борьбы за европейское будущее Молдавии, однако уверены – настоящая политика должна базироваться на принципах взаимного уважения не только к своим коллегам, но и к оппонентам.
Молдавские СМИ пишут, что лидер партии Андрей Нэстасе отказывается пока комментировать ситуацию в территориальной организации «Платформы DA». Тем временем политологи прогнозируют, что в случае досрочных выборов блок ACUM, потеряв своих избирателей, не пройдёт в парламент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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