В Молдове обсуждают, куда совершит свой первый визит новый премьер

Политическая жизнь Молдовы после очередного потрясения входит в свою колею, а новому правительству начали поступать первые поздравления, как с Запада, так и с Востока.

16 ноября поздравил нового премьер-министра Иона Кику глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдовы. Иону Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом», – сообщает пресс-служба правительства РФ.

В новом правительстве Молдовы признают, что в плане двустороннего сотрудничества с Россией накопилось много вопросов, которые «необходимо решить для дальнейшего прогресса в экономических и социальных сферах».

Напомним, что предыдущий премьер-министр Майя Санду так и не побывала с официальным визитом в Москве, несмотря на приглашения, она постоянно откладывала свой визит.

Теперь же все с нетерпением ждут – куда отправится в свой первый официальный визит Ион Кику. Выбор достаточно большой – Москва, Брюссель, Бухарест…

Политолог Виктор Степанюк не сомневается, что первый визит глава нового молдавского правительства должен совершить в Москву.

«Есть проблемы, которые срочно нужно решить с Москвой. Поэтому визит в Россию необходим. Вместе с этим премьер не должен забывать и о соседях. Ему необходимо отправиться в Киев, Бухарест и Брюссель»,

– отметил Степанюк.

А политический аналитик Роман Михэеш считает, что задача, стоящая перед премьером, достаточно сложная – «найти баланс между Востоком и Западом».

«Премьеру предстоит срочно решить серьёзные проблемы. Поставки природного газа – это необходимо обсуждать с Москвой, Брюсселем и Киевом. Кику должен понять один момент – любое решение должно обсуждаться с ДПМ и ПСРМ»,

– уверен Михэеш.

По мнению же демократов, не стоит придавать особого значения, куда отправится премьер-министр с первым официальным визитом. Главное – решить при этом проблемы, стоящие на повестке дня страны.

«Учитываются абсолютно все шаги, которые будут предприняты. Важно изначально навести порядок в министерствах, в Республике Молдова, а если граждане почувствуют положительные изменения, тогда не будет иметь значения, куда господин Кику совершит свой первый визит – на Восток или на Запад»,

– отметил депутат парламента фракции ДПМ Евгений Никифорчук.

А Григорий Новак от Партии социалистов также считает, что первый визит должен состояться в Москву, он напоминает, что зима уже практически наступила, а окончательного ответа по газовому вопросу пока нет и это сейчас самая важная проблема. Кроме газа есть ещё и проблема с транспортными компаниями, которая также требует срочного решения. Решить же эти вопросы можно только в ходе визита в Москву.

«Считаю приоритетным даже в срочном порядке, чтобы первый визит премьера Иона Кику состоялся именно в Москву», – настаивает Новак.

Напомним, свой первый визит бывший премьер-министр Майя Санду, как и её предшественник Павел Филип, совершила в Бухарест.

Ну а пока Ион Кику уже объявил, что на грядущей неделе новый министр юстиции Фадей Нагачевский отправится в Брюссель, чтобы обсудить с европейцами вопрос о назначении генерального прокурора Молдовы (именно это и стало причиной отставки правительства Майи Санду), «правительство же будет действовать в этом вопросе в зависимости от результатов визита».