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В Молдове обогащается узкий круг, который грабил страну ещё в 90-х

06 декабря 2018, 03:54  •  56 • Украина
94% населения РМ живут за чертой бедности
Молдавия привычно считается самой бедной европейской страной, в которой уровень жизни населения падает год от года. В ежегодных рейтингах процветания стран мира британского The Legatum Institute Республика Молдова действительно была замыкающей в списке европейских стран.
Но теперь у граждан РМ впервые за долгие годы появился повод для маленькой радости: согласно новому рейтингу, опубликованному The Legatum Institute, Молдова как была в прошлом году на 98-м месте, так и осталась. Чего не скажешь про соседнюю Украину, которая получила звание самой бедной страны Европы, заняв 111-е место в мире. Для сравнения: Таджикистан на 101-м месте, а замыкают список Афганистан, Йемен, Чад и Судан.
По данным опроса, проведённого весной этого года Барометром общественного мнения (БОМ), 94% населения Молдовы живёт за чертой бедности. Год назад, согласно такого же опроса, 75% заявили, что живут за чертой бедности. Прогресс падения вниз очевиден и если бы не усилия Украины по развалу своей экономики, оставаться бы Молдове и дальше наибеднейшей европейской страной.
Столь бедственное положение молдавского государства политический эксперт Виктор Чобану объясняет целенаправленным уничтожением среднего класса.
Национальное бюро статистики Республики Молдовы сообщает, что в 2018 году количество западных инвесторов уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Уровень коррупции в этой стране зашкаливает.
Пока основное население Молдовы беднеет, незначительная его часть становится богаче. В прошлом году в стране было зарегистрировано 1792  леевых  миллионера, на 243 больше, чем их было в 2016 году. Соответственно в 2016 году миллионеров стало больше по сравнению с 2015-м на 14%.
Правительство Молдовы, подконтрольное местному олигарху Владу Плахотнюку, не устаёт рассказывать Западу про экономические реформы, не вдаваясь в уточнения, чьё благосостояние при этом растёт.
Молдавский экономист Татьяна Ларюшина уверена, что проводимые в стране реформы улучшают лишь отчёты для Брюсселя и Вашингтона, говорить же о реальном экономическом росте пока не приходится.
«Все блага принадлежат небольшой группе людей, которая контролирует чиновников, разрабатывающих политику. Поэтому мы и пришли к абсолютно рекордной бедности с растущим экономическим неравенством. У нас ведь исчезли маленькие города и посёлки городского типа, они просто вымерли! Бедные у нас не только пенсионеры и инвалиды, но и многодетные семьи, а многодетные у нас теперь даже те, у кого больше двух детей. Более того, бедные у нас – работающие люди! То есть не просто те, кто безработный, а те, кто работает», – объясняет (https://www.kp.md/daily/26915/3961999/) она в комментарии «Комсомольской правде».
Самое страшное, по мнению Ларюшиной, это уровень бедности, который делает крайне сложной борьбу с ней.
«У нас бедные люди уже в нескольких поколениях, во втором – точно. Такие вещи трудно ликвидируются. Получается замкнутый круг: бедные люди только едят и лечатся, поэтому растут цены на еду, медикаменты и медицинские услуги. Благодаря этому, обогащается узкая группа населения, тоже уже во втором поколении, из тех, кто начал грабить страну ещё в девяностые», – подчеркнула она.
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На фоне такой удручающей картины молдавской реальности спикер парламента Андриан Канду считает, что главной неудачей депутатов за последние годы стал «провал проекта о введении в Конституцию европейской интеграции, как конечной цели для Молдовы», а вовсе не тотальное обнищание граждан.
Сами же молдаване, затягивая туже и туже пояса, всё чаще вспоминают о том, как им жилось в Советском Союзе. БОМ представил данные очередного исследования общественного мнения, согласно которому, если бы сейчас провели референдум по вопросу возвращения в Советский Союз, то 40% опрошенных проголосовали бы, не задумываясь, «за». Ещё 21% не смогли сразу определиться с ответом. Против возвращения в СССР высказались 28% респондентов, а 8% не стали бы голосовать на таком референдуме.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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