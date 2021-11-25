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В Молдове не всем понравился визит министра иностранных дел в Россию

25 ноября 2021, 02:25  •  111 • Украина
Попеску в Москве подписал договор о дружбе и сотрудничестве с РФ
Молдавские унионисты, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, требуют отправить в отставку министра иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Нику Попеску за то, что, находясь с визитом в Москве, он в общении с журналистами признал – большинство молдаван выступают против идеи унири (объединения). Кроме того, Попеску в Москве подписал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, в этом его также обвинили унионисты.
По мнению главы Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку, министр иностранных дел «превысил свои полномочия должностного лица и нарушил положения декларации независимости о праве на объединение на основе национальной принадлежности». Заодно вместе с Попеску унионисты обвинили всё молдавское правительство, которое, по их мнению, только называет себя европейским, а втайне мечтает наладить отношения со странами ЕАЭС.
«Конечно, у нас отношения с Румынией очень близкие. Но в Европе есть и другие страны, где разговаривают на одном языке. И присутствие такой общей культуры, общей истории, не исключает независимость. Большинство населения Молдовы не желает объединения с Румынией. Я – за независимую Молдову. У нас такой мандат от населения. И я, естественно, исхожу в своих действиях из этого мандата»,
– заявил Попеску в Москве, за что его теперь и обвиняют.
Напомним, согласно многочисленным социологическим исследованиям, за объединение с Румынией традиционно готовы проголосовать на референдуме меньше респондентов, чем за независимость Молдавии. Вот и последний опрос, проведённый «Барометром общественного мнения» в июне текущего года свидетельствует – против идеи унири выступают 46% опрошенных, за – 41%. Сторонников объединения много, но – не большинство.
Припомнили министру и его учёбу в МГИМО, что в глазах националистов является «зрадой». К тому же Попеску признался, что рад снова оказаться в городе своей студенческой юности.
В Молдавии его тут же обвинили в предательстве национальных интересов и в «тайных договорённостях» с Россией.
Это обвинение уже прокомментировала эксперт Ассоциации внешней политики Наталья Стеркул, которая утверждает – дипломатия всегда подразумевает какие-то скрытые факты, так было всегда. Молдавским же политикам сегодня, по её мнению, необходимо думать о восстановлении отношений с Россией, если они хоть немного заботятся о своей стране.
Подверг критике заявления, сделанные министром в Москве и политолог Дионис Ченушэ – ему не понравились слова Попеску о том, что отношения между двумя странами должны наладиться и стать добрососедскими. Кроме того, глава МИДЕИ сказал, что российские паспорта у граждан Приднестровья не являются проблемой для Кишинёва.
Судя по всему, определённой части молдавских политиков и политологов не понравились не столько заявления министра иностранных дел, сделанные им в Москве, сколько сам факт визита в столицу России.
Сам же Нику Попеску ответил унионистам:
«Я являюсь министром иностранных дел независимого государства. Абсолютно все парламентские силы выступают за сохранение независимости Республики Молдова, программа управления основана на поддержании статуса независимости Республики Молдова. Ни о каком объединении с Румынией не может быть и речи».
Соб. корр. ФСК
На фото: Унионисты развернули румынский флаг перед Министерством иностранных дел, требуя отправить в отставку главу МИДЕИ, источник – NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

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