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В Молдове не исключают отмену президентских выборов

27 мая 2020, 02:55  •  37 • Украина
Присоединится ли Молдова к 58 странам, отменившим выборы в этом году?
Пандемия коронавируса смешала политические планы во многих странах, особенно в тех, в которых на 2020 год были запланированы президентские или парламентские выборы.
«Должны ли государства проводить выборы во время нынешней пандемии коронавируса или лучше их отложить? Отслеживанием этого вопроса, с которым сегодня сталкивается общественное мнение во всём мире, занимается Международный институт демократии и содействия выборам (IDEA), межправительственная организация, базирующаяся в Стокгольме»,
– пишет французская газета Le Figaro.
IDEA опубликовала свой первый отчёт, согласно которому «на данный момент уже 58 стран решили отложить свои выборы».
При этом в организации заподозрили страны «нестабильной демократии» в том, что они решили отложить выборы не из-за угрозы эпидемии, а исключительно «для сохранения действующей власти». В 25 странах решили выборы проводить, но при этом обеспечить санитарную безопасность населения, насколько это будет возможно.
В Молдавии же осенью текущего года должны пройти президентские выборы, при этом постоянно поднимается вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, хотя, согласно законодательству страны, время для парламентских выборов уже упущено и их проведение возможно не ранее начала следующего года.
Центр непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE) в Молдове опубликовал в понедельник документ «Организация выборов во время пандемии COVID-19», в котором перечислены все риски, связанные с организацией выборов во время эпидемии, а также рекомендации.
Согласно законодательству Молдовы, если в стране объявлен режим чрезвычайного положения, то не может быть и речи ни о каких выборах, объявили эксперты на презентации документа.
«Только молдавский парламент может решить, будут ли 1 ноября проходить президентские выборы, и будет ли на тот момент введено чрезвычайное положение или нет. Это не мешает оценке и планированию рисков в случае избирательного процесса в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения»,
– рассказала на пресс-конференции директор Центра непрерывного образования в избирательной сфере Дойна Бордеяну.
А эксперт в области выборов Виктор Прутяну предупредил: «Расходы на организацию избирательных процессов во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения возрастут из-за необходимых мер по предотвращению риска заражения».
Допускает отмену президентских выборов осенью 2020 года и президент Молдовы Игорь Додон.
«Я бы хотел, чтобы президентские выборы состоялись в этом году. Однако если ситуация с эпидемией ухудшится и парламент введёт режим чрезвычайного положения осенью, выборы будут отменены»,
– заявил президент в интервью информационному агентству Agora.md.
В Молдавии же решили не ждать осени и провести президентские выборы прямо сейчас – в виртуальной реальности.
Каждый гражданин Молдовы (и не гражданин, судя по всему, тоже) может зарегистрироваться на сайте независимых социологических опросов Votum.md и проголосовать за одного из предложенных одиннадцати молдавских политиков. Итоги голосования подведут в июле.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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