В Молдове на звание «главного румына» сделал заявку премьер-министр Павел Филип

7% граждан РМ считают себя румынами, 75% – молдаванами

Парламент действующего созыва Молдовы завершил свою работу. Президент страны Игорь Додон назвал это время «одним из самых дискредитированных периодов в истории».

«С первых же дней своей деятельности «проевропейское» парламентское большинство выставило себя антинародным, строго преследуя партийные интересы», – заявил Додон.

Президент обвинил депутатов в том, что за эти годы «Молдавия стала одной из самых бедных стран Европы, эмиграция достигла катастрофических масштабов, а политическое руководство испортило отношения с крупными международными политическими игроками, проводя в том числе русофобскую и безответственную внешнюю политику».

Игорь Додон подчеркнул, что он имел слишком мало полномочий для того, чтобы исправить экономическую, социальную и политическую ситуацию в стране.

«Мы должны не только проводить этот парламент в последний путь, но и сделать соответствующие выводы. Самый главный урок, который нам преподал нынешний созыв, – уметь действовать таким образом, чтобы в будущем подобные ситуации больше не повторялись», – подвёл итог своего обращения к гражданам страны Игорь Додон.

Провал молдавской евроинтеграции признал и вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ: «Отношения Молдовы и Евросоюза находятся не в самой удачной фазе».

«Гораздо труднее вернуть доверие, чем построить его с нуля, как это было сделано нами в 2009 году. По субъективным причинам определённые решения, принятые в Кишинёве, нам, возможно, не удалось достаточно хорошо разъяснить в Брюсселе или в других столицах», – оправдывается Лянкэ. При этом он считает, что без участия Соединённых Штатов «сложно обеспечить баланс сил, сложно вернуться к созданию предпосылок для выстраивания региональной безопасности».

«Мы жизненно заинтересованы в том, чтобы сохранить интерес в Вашингтоне к Республике Молдова», – заявил вице-премьер. Действительно, в это можно поверить – не имеющие поддержки населения политические силы очень желали бы передать молдавское государство в управление США, лишь бы Штаты дали им гарантии сохранения личной власти – пусть и в роли марионеток.

Что касается сторонников объединения Молдовы и Румынии, в борьбу за электорат, нацеленный на унирю, вступили не только те политики, которые открыто ратуют за вручение ключей от суверенитета Молдовы Бухаресту, но и верхушка ДПМ.

«К сожалению, мы слышали много пустых заявлений о сближении с Румынией. У нас есть унионисты, которые делали много заявлений, но я не видел реального сближения с Румынией»,– заявил, например, Павел Филипп в интервью на канале TVR Moldova.

В интервью премьер-министр РМ подчеркнул, что отношения с Румынией имеют для него «особое значение»: «Я никогда не скрывал то, что я думаю по-румынски и что во мне, как и в моих родителях, течет кровь румына».

«Когда дело доходит до вопроса об объединении, я рассматриваю это в свете падения «железного занавеса», занавеса на Пруте и продолжения пребывания в общем пространстве, в свободном пространстве и почему бы и нет, в пространстве, где есть ценности, но нет таких границ, как Европейском союзе», – сказал Филип.

После этого заявления президент Молдавии упрекнул Филипа не только в отсутствии патриотизма, но и в позиции, направленной против укрепления молдавской государственности.

«Лично я, как и большинство молдавских граждан, – молдаванин, говорю на молдавском языке, горжусь историческим прошлым Молдавии, которая в 2019 году будет отмечать 660 лет со дня своего основания как государства. Я уверен, что у Молдавии есть будущее», – заметил Додон.

«Я просто в шоке. Главный румын в стране уже не Гимпу, а премьер-министр Павел Филип!..

Зачем вам должность премьер-министра, зарплата, медали, регалии, охрана – от этих «тёмных» молдаван, да еще и гагаузов, болгар, и – о Боже! – русских?

Вы же «потомок» Рима!

Да плюньте вы на всех и идите в Румынию, к своим братьям и сестрам…Мы оплатим и билет и проживание! Но при одном условии: если возьмете с собой и других «элитных представителей», которые презирают Молдову и молдаван.

То есть спикера, 64 депутата парламента, 5 из 6 членов Конституционного суда, главу Счетной палаты, мэров в 140 селах, которые провозгласили Унирю, и лидеров блока ПАСкуДА (PAS и DA – Ред.).

А мы как жили 600 лет в Молдове, так проживем еще 600 как минимум», – написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат-социалист Богдан Цырдя.

Согласно последней переписи населения, проведённой в Молдове, всего 7% граждан считают себя румынами, а 75% - молдаванами.