В Молдове Майя Санду объявила войну Игорю Додону

Экс-премьер стартовала в грядущем президентском марафоне

Отправленная в отставку премьер-министр Молдовы Майя Санду не собирается уходить из политики, а «остаётся на баррикадах» и будет продолжать сражаться – теперь уже не только против коррупции в стране, но и против президента Игоря Додона. Об этом политик рассказала в интервью информационному порталу Unimedia.

Санду опровергла слухи о том, что она устала и уходит из политики.

«Абсолютная ложь. Определённо, нет. Может быть, мои политические оппоненты хотят этого и распространяют эти слухи, но пока граждане Молдовы поддерживают нас, мы будем бороться за их интересы. Сегодня многие хотят, чтобы мы, честные и неподкупные люди в молдавской политике, ушли. Чтобы остались только они, и у граждан не осталось бы выбора»,

– уточнила лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС).

По её словам, самая большая опасность для Молдовы сегодня – это её президент. И блок правых политических сил Молдовы будет противостоять Игорю Додону на будущих президентских выборах. Сегодня же Майя Санду занята тем, что собирает «антидодоновскую» коалицию вокруг себя, все её силы теперь уходят на формирование и укрепление команды, а также на продвижение тех инициатив, которые были внесены на рассмотрение в парламент, но пока не рассмотрены. В связи с этим повестка дня у политика очень загружена и будет такой напряжённой ещё долго, однако ещё до новогодних праздников она планирует совершить поездку по стране.

«Будем говорить с людьми об опасности Игоря Додона, потому что это самая большая опасность на данный момент. В ближайшие месяцы мы проведём встречи с людьми, объясним им, что произошло, почему это произошло. Мы поможем друг другу. Мы поможем людям, которые получили должности на местном уровне, они поддержат нас в общении с гражданами»,

– обозначила Санду свои планы на ближайшее будущее.

По словам экс-премьера, её самое большое желание – чтобы блок ACUM побыстрее вернулся к власти, потому что они не успели сделать всё, что хотели.

«Мы понимаем, что оказались в нелёгкой ситуации, но это не означает, что нет никаких предпосылок или вещей, которые могут произойти и способствовать скорейшему возвращению блока ACUM во власть. Что касается предвыборной кампании, то ещё есть время. Сейчас нам надо работать в районах: воодушевлять наших людей, учить, если надо, помогать им и строить общий фронт против наибольшего зла, которым сейчас является Додон»,

– отметила Санду.

По мнению же депутата-социалиста Богдана Цырди, политики из блока ACUM отличаются невиданным цинизмом: они смотрят в глаза и называют день ночью и наоборот. Лгут и не краснеют, обвиняя всех подряд в том, что сделали сами – точь-в-точь как поступал Плахотнюк.

«У лидеров ACUM и у В. Плахотнюка один хозяин – Госдеп, одна идеология – либерализм и глобализм, один вектор – НАТО и ЕС, одно гражданство – румынское, одна цель – ослабление России, ликвидация независимости Республики Молдова, молдавской истории, языка всех левых сил в Молдове. Но если Плахотнюк представлял местную олигархию, то Санду представляет интересы транснациональной олигархии! Вот и вся разница между ними. По крайней мере, уши миллиардера Сороса торчат из политбюро ACUM, правительства Санду, сотен НПО и СМИ, которые её поддерживают»,

– написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

А депутат Европейского парламента от Румынии, бывший президент унионистской партии Национального единства Траян Бэсеску уверен, что пора вмешаться во внутренние дела Молдовы и заставить блок ACUM и демократов создать в парламенте коалицию большинства.

«Пришло время, чтобы Европейский союз, инвестирующий деньги, потребовал от двух оппозиционных лидеров выполнить свой долг перед Молдавией, перехватить власть и переориентировать страну на Запад»,

– заявил Бэсеску.

Всё так просто – если давали деньги, значит, имеют право?